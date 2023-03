Đón Hè sôi động: Thị trường thời trang hút các tín đồ mua sắm

Tối 20/4, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Cuộc thi thiết kế thời trang “Phong cách dạo phố an toàn - Safe Style Fashion Show”. Sự kiện do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ AIP và Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Hồ Chí Minh tổ chức.