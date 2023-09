(TBTCO) - Những khó khăn về kinh tế; một số chính sách giảm thuế, giãn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; thị trường bất động sản trầm lắng chưa có dấu hiệu phục hồi… được xem là những nguyên nhân chính khiến nguồn thu nội địa trên địa bàn Đồng Nai suy giảm.

Thu nội địa 8 tháng giảm 16%

Liên quan đến số thu nội địa của tỉnh Đồng Nai, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế 8 tháng năm 2023 của Cục Thuế Đồng Nai cho biết, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước được 24.373 tỷ đồng, đạt 61% dự toán và giảm 16% (so với cùng kỳ năm 2022). Nguyên nhân số thu nội địa của Đồng Nai giảm chủ yếu xuất phát từ những yếu tố khách quan.

Tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trên địa bàn Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Thứ nhất, đó là do tình hình kinh tế cả nước nói chung và địa bàn Đồng Nai nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng chỉ tăng 4,02%, là mức tăng thấp nhất so với 8 tháng của nhiều năm qua. Hoạt động xuất khẩu giảm sút, với kim ngạch giảm 10,87%. Trong đó, sản xuất gỗ giảm 38,52%; hàng dệt may giảm 16,81%; giày dép giảm 17,38%; xơ sợi giảm 22,15%; máy móc thiết bị giảm 16,46%... thực tế này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ nhiệm vụ được giao năm 2023, kết quả thu ngân sách tháng 8/2023 và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế Đồng Nai dự tính thực hiện số thu nội địa tháng 9/2023 được 2.300 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng khoảng 26.739 tỷ đồng, đạt 66% dự toán pháp lệnh và bằng 86% so với cùng kỳ.

Thứ hai, một số chính sách giảm, giãn thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân cũng đã tạo áp lực đến nguồn thu thuế trong 8 tháng đầu năm 2023. Đồng thời một số chính sách được ban hành trong năm 2022 nhưng có độ trễ về thời hạn khai thuế đã tác động làm giảm thu trong tháng 1/2023. Trong khi đó, chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cũng làm dịch chuyển nguồn thu sang các tháng cuối năm 2023.

Yếu tố thứ ba đến từ thị trường bất động sản. Việc thị trường này trầm lắng kéo dài từ nửa cuối năm 2022 đến nay và chưa có dấu hiệu phục hồi tác động đến các khoản thu từ nhà đất trên địa bàn, trong đó tiền sử dụng đất chỉ đạt 55% dự toán và giảm 64%; tiền thuê đất đạt 39% dự toán và giảm 45%, lệ phí trước bạ đạt 54% dự toán và giảm 38%...

Tăng cường chống thất thu, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Chia sẻ về các hoạt động triển khai giải pháp thu ngân sách sắp tới, ông Đậu Đức Anh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai cho biết, Cục Thuế Đồng Nai đã đề ra một số giải pháp trọng tâm, trong đó đáng chú ý là sẽ rà soát tất cả các dự án đất đai phát sinh trong năm trên địa bàn để quản lý và đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023.

Công chức Cục Thuế Đồng Nai tăng cường rà soát hồ sơ khai thuế. Ảnh Đỗ Doãn

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc giám sát và theo dõi các hành vi, thủ đoạn gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật; thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý việc sử dụng hóa đơn...

Cục Thuế Đồng Nai cũng tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường, chủ động khai thác kịp thời nguồn thu vãng lai vào ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung các hồ sơ khai sai, khai thiếu nghĩa vụ thuế nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước; đồng thời đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định nhằm động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách nhà nước.