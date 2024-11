(TBTCO) - Tọa lạc tại "trung tâm giữa lòng đô thị", nơi hội tụ những giá trị vượt thời gian, The OpusK là biểu tượng của phong cách sống sang trọng và tinh tế, minh chứng cho tầm nhìn tiên phong về một nơi an cư đậm tinh thần hiện đại. Phân khu này chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh kiêu hãnh của đô thị biểu tượng The Metropole Thủ Thiêm.