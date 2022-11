Đồng Tháp, Long An: Phát hiện xử lý 2 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu

(TBTCO) - Ngày 24/11, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cuối năm 2022, lực lượng chức năng Đồng Tháp và Long An vừa phát hiện, xử lý 2 vụ có dấu hiệu buôn lậu đường cát.

Cụ thể, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/11 tại khu vực Đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Đội QLTT số 3, Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp tiến hành dừng và khám phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 67H-022.59 do ông Lê Thanh An, sinh năm 1988, thường trú tại tỉnh An Giang trực tiếp điều khiển có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Lực lượng QLTT Đồng Tháp kiểm tra xe đường cát nhập lậu. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có 67 bao (50kg/bao tương đương 3.350 kg) đường cát nhãn hiệu WHITE SUGAR, xuất xứ: Thái Lan (Product of Thailand), nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Tổng giá trị hàng hóa là gần 57 triệu đồng.

Đội QLTT số 3 tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 50 triệu đồng và tịch thu 67 bao (tương đương 3.350kg) đường cát nhập lậu nêu trên theo quy định.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 16/11, trên tuyến đường ĐT839, thuộc địa bàn thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An, Đội QLTT số 6 kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 100 bao đường cát, loại 50kg/bao, có nhãn bằng tiếng nước ngoài.

Tang vật đường cát nhập lậu được lực lượng chức năng thu giữ tại Long An. Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện xuất trình hóa đơn chứng từ nhưng không phù hợp với số lượng đường cát đang kiểm tra.

Qua công tác xác minh, Đội QLTT số 6 xác định, toàn bộ 100 bao đường cát là đường cát nhập lậu. Hiện vụ việc đang được hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.