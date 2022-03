Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng do tác động tăng liên tục của giá xăng dầu, nước sinh hoạt và một số nhóm hàng khác.

Ảnh: Minh họa

Thông tin từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 2, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông, thực phẩm có chỉ số giá giảm, các nhóm còn lại đều tăng, tăng cao nhất là nhóm giao thông (tăng 2,51%). Nguyên nhân do giá xăng dầu điều chỉnh tăng liên tục thời gian qua.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 1,71%, chủ yếu tập trung ở giá nhà ở thuê (tăng 1%), nước sinh hoạt (tăng 23,3%), giá dầu hỏa (tăng 8,39%). Nguyên nhân chủ yếu do chủ nhà thuê điều chỉnh giá cho thuê; các công ty cấp nước sinh hoạt điều chỉnh giá nước trong năm 2022 và phí xử lý nước thải sinh hoạt đã tác động mạnh đến giá nước sinh hoạt trong 2 tháng đầu năm 2022. Chỉ số giá nhóm gas và các loại chất đốt tăng 3,71%; trong đó giá gas điều chỉnh tăng 16.000 đồng/bình/12kg.

Cục Thống kê thành phố cũng cho biết, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số giá tăng 0,44%; trong đó nhóm lương thực tăng 0,39% chủ yếu từ giá các mặt hàng như gạo, ngô, bún, bánh phở, bánh đa đều tăng do nhu cầu tiêu thụ cao vào dịp Tết Nguyên đán.

Nhóm thực phẩm giảm 0,15%, rau tươi, khô và chế biến giảm 5,45%; giá bắp cải, su hào, khoai tây, rau muống… đặc biệt là cà chua giảm nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung trong nước dồi dào, cộng thêm việc xuất khẩu qua Trung Quốc vẫn còn khó khăn nên làm cho giá cả các loại rau củ quả cũng giảm mạnh. Do nhu cầu thị trường tăng cao vào Tết nên chỉ số giá nhóm thịt gia súc tăng 1,32%, thịt chế biến tăng 1,35%, thủy sản tươi sống 0,40%, trứng các loại tăng 0,91%, dầu mỡ tăng 0,76%, đường mật tăng 0,69%.

Tương tự, nhóm đồ uống và thuốc lá có chỉ số giá tăng 0,73%, chủ yếu do một số nhà cung cấp nước giải khát, bia, thuốc lá điều chỉnh giá bán trong dịp tết. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép, chỉ số giá tăng nhẹ ở mức 0,10% do nhu cầu mua sắm quần áo dịp Tết cũng như các nhà cung cấp điều chỉnh giá bán phục vụ thị trường tết.

Theo dự báo của các chuyên gia, trong tháng 3/2022, chỉ số giá tiêu dùng ở tất cả các nhóm ngành hàng sẽ tiếp tục tăng. Theo đó, ảnh hưởng đà tăng mạnh nhất sẽ là nhóm giao thông. Kế đó là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng…/.