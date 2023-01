Đặt mục tiêu phấn đấu thu 77 nghìn tỷ đồng từ du lịch trong năm 2023, trong thời gian tới, ngành du lịch Thủ đô cần phải đổi mới, cơ cấu lại để có các sản phẩm du lịch sáng tạo, thu hút khách du lịch.

Năm 2022, du lịch của Hà Nội khởi sắc, đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021.

Du lịch Thủ đô khởi sắc

Theo Sở Du lịch Hà Nội, với chính sách mở cửa, phục hồi các hoạt động du lịch, bao gồm du lịch quốc tế và nội địa, từ ngày 15/3/2022, khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh.

Trong năm 2022, kinh tế phục hồi, du lịch khởi sắc lọt vào 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô. Năm 2022, du lịch của Hà Nội cũng có điểm khởi sắc, đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng 4,3 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành du lịch Thủ đô sau khi mở cửa lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế, lượng khách du lịch đến Thủ đô đã tăng trưởng trở lại, các chỉ tiêu về phát triển du lịch đều tăng trưởng cao so với năm 2021.

Tại lễ Gala ngày 11/11/2022 được tổ chức tại Oman, Hà Nội vinh dự được đề cử và nhận giải thưởng: “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022”. Chuyên trang du lịch TripAdvisor đã xếp thành phố Hà Nội đứng thứ 13 trong danh sách Top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022; đứng thứ 22 trong danh sách Top 25 điểm đến cho người mê ẩm thực; xếp hạng phố cổ Hà Nội lọt Top những điểm du lịch hàng đầu khu vực châu Á năm 2022 với vị trí thứ 12...

Nhận định về kết quả du lịch năm 2022, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, du lịch Thủ đô có nhiều nỗ lực trong các công tác tham mưu UBND thành phố kế hoạch phục hồi; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm mới; đào tạo nhân lực; xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn; thực hiện chuyển đổi số…

Một trong những dấu ấn là Sở Du lịch đã phối hợp với Tổng cục Du lịch thường xuyên tuyên truyền nhãn xanh ASEAN cho các cơ sở lưu trú và nhãn du lịch bền vững ASEAN cho các công ty lữ hành; triển khai hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, du lịch Thủ đô trong năm 2022 là xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, chất lượng, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của cả nước. Trong đó nổi bật là việc khai thác trở lại tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”; ra mắt sản phẩm tour xe đạp “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”… Đầu tháng 12/2022, Hà Nội có thêm sản phẩm tour du lịch văn học do Bảo tàng Văn học Việt Nam phối hợp Công ty Du lịch Bền vững thực hiện.

Năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn đối với ngành du lịch Thủ đô. Ảnh: Minh họa

Triển khai các loại hình du lịch mới

Tuy nhiên, bà Đặng Hương Giang cũng cho rằng, du lịch Thủ đô vẫn còn nhiều tồn tại như: Vệc đầu tư khai thác, phát huy giá trị các tiềm năng điểm đến còn đơn điệu, thiếu sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa. Chất lượng dịch vụ tại một số điểm đến du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử, làng nghề truyền thống chưa cao, thiếu các sản phẩm du lịch trải nghiệm phục vụ du khách; thiếu các khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần quy mô lớn...

Năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn bởi những thách thức mới nảy sinh như xung đột Ukraine - Nga, tác động từ suy thoái kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong cùng khu vực, một số thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam chưa sẵn sàng mở cửa,… tác động không nhỏ tới ngành du lịch.

Bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh, với quyết tâm cao của ngành du lịch Thủ đô, trong năm tới du lịch Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 22 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2022, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 77 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2022. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 45%, tăng 5 điểm % so với năm 2022.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, đóng góp lớn cho sự phát triển du lịch Thủ đô. Năm 2023, du lịch Thủ đô cần nỗ lực hơn để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đón được nhiều khách đến với Thủ đô đặc biệt là khách quốc tế.

Thời gian tới, sở sẽ đẩy mạnh triển khai các loại hình du lịch mới như: du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm (loại hình du lịch bay trên cao để ngắm toàn cảnh Thủ đô Hà Nội), du lịch ứng dụng thực tế ảo; đặc biệt là du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân, sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương cho đầu tư phát triển du lịch nông thôn tại Hà Nội...

"Sở Du lịch Hà Nội sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, điểm đến đổi mới, cơ cấu lại các sản phẩm du lịch sáng tạo, thu hút khách du lịch nội địa gồm: Sản phẩm tour du lịch trải nghiệm “Đêm Thiêng liêng” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò; tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”- bà Giang nói.

Để đưa du lịch phục hồi nhanh, bền vững trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu ngành du lịch Thủ đô cần phải đổi mới, cơ cấu lại để trở thành ngành kinh tế hiện đại, chuyên nghiệp, có thương hiệu, tính cạnh tranh cao. Từ đó, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, ngành du lịch tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của Thủ đô, phối hợp với tổ chức nước ngoài đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm tại các thị trường trọng điểm; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…