(TBTCO) - Ngày 18/6, Tạp chí Fortune lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất xét trên tiêu chí doanh thu cho năm tài chính 2023, dành riêng cho khu vực Đông Nam Á.

Tạp chí Fortune lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất xét trên tiêu chí doanh thu cho năm tài chính 2023, dành riêng cho Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng đầu tiên này bao gồm các công ty từ 7 quốc gia Đông Nam Á: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines và Campuchia.

Trong đó, Indonesia chiếm ưu thế với 110 công ty. Tiếp sau là Thái Lan với 107, Malaysia với 89 công ty trong danh sách, vượt qua Singapore với 84 công ty.

Việt Nam có 70 công ty nằm trong danh sách, còn Philippines có 38 công ty và Campuchia có 2 công ty.

Về mặt doanh thu, công ty kinh doanh hàng hóa Trafigura có trụ sở tại Singapore đứng số 1 trong danh sách và nổi trội với doanh thu 244 tỷ USD. Đây là công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, kim loại và năng lượng, có số lương nhân viên ít nhất trong số 10 công ty hàng đầu về doanh thu và là công ty có lợi nhuận cao thứ hai trong nhóm này.

Top 10 công ty trong Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, có 3 công ty trong lĩnh vực năng lượng, gồm PTT của Thái Lan xếp thứ 2, Pertamina của Indonesia xếp thứ 3 và công ty điện lực nhà nước Indonesia Perusahaan Listrik Negara xếp thứ 6.

Đáng chú ý, Singapore có số công ty nằm trong top 10 nhiều nhất, ngoài Trafigura còn có Wilmar xếp thứ 4, Olam xếp thứ 5, Flex xếp thứ 8 và DBS xếp thứ 10. Cũng nằm trong top 10 còn có CP All của Thái Lan xếp thứ 7 và San Miguel của Philippines ở vị trí thứ 9.

Mười công ty lớn nhất trong bảng xếp hạng có doanh thu báo cáo là 650 tỷ USD. Con số này chiếm hơn 1/3 doanh thu cho năm tài chính 2023 của tất cả 500 công ty Đông Nam Á, với tổng doanh thu báo cáo là 1.800 tỷ USD. Các công ty được đưa vào danh sách phải đạt ngưỡng doanh thu tối thiểu là 460,8 triệu USD.

Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận của 500 công ty trong bảng xếp hạng Southeast Asia 500 bị giảm trong năm qua. Sự thay đổi này bắt nguồn từ thị trường năng lượng yếu kém, đã che khuất sự tăng trưởng ấn tượng ở nhiều ngành khác. Những công ty tăng trưởng nhanh bao gồm các công ty khai thác của Indonesia gồm có Harita Nickel và Merdeka Battery Materials, các công ty du lịch như Thai Airways, cùng một loạt công ty bảo hiểm và ngân hàng.

Ông Clay Chandler - Tổng Biên tập khu vực châu Á của Fortune, cho biết: “Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 phản ánh một khu vực năng động và thay đổi nhanh chóng - một khu vực có nền kinh tế cốt lõi đang tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với châu Âu hoặc Mỹ. Điều này một phần là do Đông Nam Á hiện có tầm quan trọng lớn hơn nhiều trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là do nhiều công ty đa quốc gia trong bảng xếp hạng Global 500 đã chuyển nhiều chuỗi cung ứng của họ sang các quốc gia Đông Nam Á”.

Trong phần giới thiệu về danh sách mới được công bố trên Fortune.com và trong tạp chí Fortune Asia số tháng 6/tháng 7, Chandler lưu ý, “Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 sẽ theo dõi sự lên xuống của các ngành công nghiệp trong khu vực - như kinh doanh hàng hóa, vận tải, tài chính, bán lẻ, công nghệ hay dịch vụ - bởi bảng xếp hạng này ghi chép những sự kiện tại một khu vực đang thay đổi nhanh chóng trong những năm tới”.

Một dấu hiệu khác cho thấy sự năng động của khu vực - các nhà phân tích của Fortune nhận thấy có khoảng 30 nữ CEO và chủ tịch trong số 500 công ty Đông Nam Á. CEO trẻ nhất là ông Sinon Vongkusolkit - Giám đốc điều hành Banpu của Thái Lan, 34 tuổi, lên nắm quyền vào tháng 3/2024. Tổng cộng có 16 lãnh đạo ở độ tuổi 30 giữ các chức vụ CEO, Giám đốc điều hành, Chủ tịch điều hành hoặc Chủ tịch. Tổng cộng, 500 công ty này tuyển dụng gần 6 triệu người.

Ông Khoon-Fong Ang - Giám đốc Điều hành của Fortune tại châu Á cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 tới độc giả quốc tế, dựa trên kinh nghiệm 70 năm xuất bản Bảng xếp hạng Fortune 500. Với bảng xếp hạng mới này, chúng tôi tập trung vào câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của Đông Nam Á và các công ty lớn nhất đang thúc đẩy khu vực đa dạng này cũng như các nền kinh tế của khu vực".

Các công ty lọt vào danh sách Southeast Asia 500 ở lần công bố đầu tiên sẽ gia nhập nhóm các công ty hàng đầu được ghi nhận qua các danh sách Fortune 500, bao gồm danh sách Fortune 500 ban đầu, Fortune Global 500, Fortune Europe 500, và Fortune China 500. Danh sách Fortune Southeast Asia 500 và câu chuyện của những công ty lọt vào danh sách này sẽ có mặt trên các sạp báo khắp châu Á bắt đầu từ ngày 18/6.

Các công ty lọt vào Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 sẽ gia nhập một nhóm các công ty hàng đầu được công nhận thuộc danh sách Fortune 500, bao gồm Fortune 500 ban đầu, Fortune Global 500, Fortune Europe 500 và Fortune China 500. Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 và câu chuyện về các công ty này sẽ có mặt trên các sạp báo khắp châu Á bắt đầu từ ngày 18/6.