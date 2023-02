Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

(TBTCO) - Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá, công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn ngành có nhiều tín hiệu tích cực. Trong thời gian tới, ngành tiếp tục rà soát, nghiên cứu, triển khai các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng thu bảo hiểm xã hội tăng 469 tỷ đồng so với cùng kỳ

Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Tại Hội nghị giao ban cơ quan tháng 2/2023 cho biết, tính đến hết tháng 1/2023, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong cả nước đạt trên 17,2 triệu người, tăng trên 640.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 15,8 triệu người và tăng trên 643.000 người so với cùng kỳ năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 1,4 triệu người, tăng 3.300 người so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, số người tham gia BHYT đạt gần 89 triệu người và đạt 92,4% dân số tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 27.392 tỷ đồng, tăng 469 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

BHXH Việt Nam cho biết đã chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho nhân dân, người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Tổng cộng, toàn ngành đã chi trả hơn 51.000 tỷ đồng đến người nhận lương hưu tháng 1 và tháng 2/2023, góp phần để người tham gia BHXH có thêm điều kiện đón Tết vui Xuân. Quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục được đảm bảo. Theo đó, số được giải quyết hưởng mới BHXH là 793.982 người, 45.445 người hưởng BHTN. Số lượt khám chữa bệnh BHYT trong tháng 1/2023 là trên 14,15 triệu lượt người, tăng khoảng 4,9 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Ảnh: Thế Tuyên

Đặc biệt, ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình "Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023" trên toàn quốc với hàng nghìn suất quà được trao tặng. Cùng với đó, chương trình tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT được triển khai và lan tỏa thành công trên khắp 63 tỉnh, thành phố; cụ thể, đã trao tặng 16.288 sổ BHXH, 128.338 thẻ BHYT; tổng giá trị 53,4 tỷ đồng.

Ông Dương Văn Hào cho biết, thời gian tới, toàn ngành tập trung triển khai một số nhiệm vụ gồm: Tập trung tham mưu chính quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện các Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia; tham mưu, huy động sự vào cuộc của các cấp, doanh nghiệp, xã hội có thêm các chính sách, cơ chế hỗ trợ cho người khó khăn được tham gia BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn để khai thác người tăng mới và tái tục;…

Nhanh chóng nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

Theo nhận định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, với trách nhiệm là đảm bảo an sinh, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt kịp thời tổ chức Chương trình "Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 " được nhân dân đón nhận, có tính lan tỏa sâu sắc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn của BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT. Xây dựng các báo cáo đánh giá rõ thực trạng, đề xuất sửa đổi các nội dung của luật, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn. Về chuyển đổi số, Tổng Giám đốc chỉ đạo nhanh chóng triển khai các khâu kỹ thuật để đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; tối ưu hóa các dịch vụ công về BHXH, BHYT; truyền thông rộng rãi để người dân biết và sử dụng hiệu quả…

Dự báo thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế sẽ tăng so với năm trước Ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam dự báo, năm 2023 việc thực hiện chính sách BHYT sẽ tăng hơn so với năm 2022. Theo đó, Ban Thực hiện chính sách BHYT sẽ sớm tham mưu kế hoạch, phối hợp tổ chức triển khai tập huấn sử dụng phần mềm giám định, đảm bảo triển khai hiệu quả quy trình giám định mới và kiểm soát chi phí KCB BHYT chặt chẽ hơn. Ngoài ra, sẽ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn một số địa phương có số chi BHYT lớn trong năm qua.

Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, rà soát các kế hoạch, chương trình còn tồn đọng để ban hành kịp thời. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân, người lao động, đặc biệt chú trọng đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của ngành và phối hợp, tham mưu tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị quyết liệt đôn đốc các đơn vị còn chậm đóng, nợ đóng, tiến hành thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên nhằm giảm nợ; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, truyền thông dịch vụ công toàn ngành, chuyển đổi số như công tác cải cách hành chính.