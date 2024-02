Giá cả thị trường những ngày Tết bình ổn, sức mua giảm

(TBTCO) - Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), ngày Mùng 4 Tết, hầu hết các truyền thống và siêu thị tiện ích đã mở cửa bán hàng. Tình hình giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay. Vì vậy, nhìn chung giá cả thị trường Tết tại các địa phương có tăng, giảm đan xen, nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Nhiều mặt hàng giá cả bắt đầu giảm về giá ngày thường

Theo Bộ Tài chính, trong ngày Mùng 4 Tết, hầu hết các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích đã mở cửa hoạt động trở lại như BigC, Aeon Mall, Gigamall, Co.opmart, CircleK, Winmart… hoạt động mua bán hầu như trở về bình thường.

Nhu cầu mua sắm trong 4 ngày Tết là không cao.

Thống kê qua 4 ngày Tết cho thấy, năm nay nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao, chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ vận tải hành khách...

Tình hình cung cầu giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay. Vì vậy, nhìn chung giá cả thị trường Tết tại các địa phương có tăng giảm đan xen, nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Tại Hà Nội, trong các ngày đầu năm, hoạt động mua sắm diễn ra không nhiều trong các ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết và dần trở lại bình thường vào các ngày Mùng 3, Mùng 4 khi hầu hết các hệ thống siêu thị trở lại hoạt động bình thường. Ngoài ra, còn có chuỗi cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K tại các quận nội thành Hà Nội hoạt động xuyên tết, do đó luôn đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán.

Qua khảo sát tại các khu vực chợ ở các quận nội thành, nhìn chung, giá các mặt hàng ổn định so với thời điểm trước Tết. Nhu cầu tập trung ở một số mặt hàng tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt… và một số mặt hàng hoa tươi phục vụ người dân cúng lễ ngày 3 Tết cũng như phục vụ người dân đi lễ chùa đầu năm.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân, sức mua bình thường tập trung mua sắm chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống. Tại các chợ đầu mối, lượng hàng nhập chợ khoảng 25%-45% so ngày thường; giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm bắt đầu giảm giá và mức với giá ngày thường.

Như tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau và trái cây về chợ khoảng 788 tấn/ngày, tương đương so ngày trước, giảm 45% so cùng kỳ năm trước và bằng khoảng 26% so với ngày thường. Giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả, trái cây nhìn chung ổn định so ngày trước, riêng bầu hàng về ít do đầu năm nhà vườn chưa thu hoạch nhiều, sức mua tăng, giá tăng nhẹ 2.000 đồng/kg; cải bó xôi, đậu Cove trắng hàng về không nhiều, chợ vắng nên giá giảm 5.000 đồng - 8.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc tăng 15.000 đồng/kg.

So cùng kỳ năm trước, giá các mặt hàng rau, củ, quả đa số tăng, giảm phổ biến 2.000đ/kg - 10.000đ/kg; riêng hành tây Đà Lạt giảm 15.000đ/kg, củ hành đỏ Vĩnh Châu giảm 25.000đ/kg, trong khi gừng Ban Mê tăng 22.000đ/kg...

So cùng kỳ năm trước, giá bán buôn các mặt hàng trái cây tăng giảm từ 5.000 -10.000đ/kg như cam, dưa hấu, nhãn, nho đỏ, quýt, thanh long..

Tại TP. Đà Nẵng, thị trường Mùng 3 Tết, Mùng 4 Tết bắt đầu hoạt động lại, người dân đã đi mua sắm hàng hóa để cúng lễ và một số hộ kinh doanh cũng mở cửa bán hàng đầu năm. Giá các mặt hàng trái cây, hoa cúng tăng dần từng ngày so với ngày thường vào dịp trước Tết và có mức giảm trong các ngày đầu năm so với ngày 30 Tết do nhu cầu mua của người dân chưa nhiều, chủ yếu là hộ gia đình mua về cúng lễ. Cụ thể: trái cây giảm khoảng 2.000 - 20.000 đồng/kg, hoa ly giảm 40.000 đồng/bó, hoa hồng giảm 40.000 đồng/bó.

Giá dịch vụ trông giữ xe máy ở một số điểm như khu di tích, đình chùa tại Đà Nẵng, Ban Quản lý chợ quản lý thu theo giá quy định của UBND thành phố: 5.000 đồng/chiếc, tuy nhiên tại một số điểm giữ xe tư nhân tự phát có nơi giá vé: 10.000 đồng/chiếc. Nhìn chung tại các chợ và các siêu thị lượng hàng hóa chuẩn bị và dự trữ phục vụ Tết khá dồi dào, nhờ vậy mà giá cả khá ổn định. Các siêu thị đều thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Tại Cần Thơ, nhìn chung, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố đến sáng ngày mùng 4 Tết (13/02/2024) ổn định. Các tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố dần hoạt động trở lại, hiện các tiểu thương trở lại bán trên 90%. Sức mua có phần sôi động hơn trong sáng ngày Mùng 4 Tết. Giá cả hàng hóa vẫn ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Cần Thơ có thực hiện kê khai tăng giá phụ thu chiều rỗng một chiều để thực hiện công tác giải toả hành khách nhằm phục tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024 với mức tăng tối đa 40% tùy theo từng tuyến.

Chủ động lên phương án điều hành giá các mặt hàng thiết yếu

Bộ Tài chính dự báo, quý I trùng với thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội cuối năm và Tết Nguyên Giáp Thìn, giá cả thường có biến động tăng theo quy luật vào trước và sau Tết (trong tháng Giêng là tháng lễ hội nên thường giá các hàng hóa, dịch vụ phục vụ ăn uống, vui chơi, đi lại sẽ tăng).

Mặt hàng rau củ quả được người dân mua sắm nhiều vào đầu năm.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước để tham mưu chính sách, kịch bản điều hành giá phù hợp, linh hoạt, kịp thời, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá, đặc biệt trong các thời điểm có biến động giá như lễ tết, điều chỉnh chính sách tiền lương...

Đáng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động công tác dự báo, tính toán, xây dựng và cập nhật kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình thị trường nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Tiếp tục thực hiện lộ trình thị trường đối với giá dịch vụ công và các mặt hàng do Nhà nước quản lý trên cơ sở đánh giá, tính toán kỹ tác động để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả.

Đối với các mặt hàng cụ thể, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp.

Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải…, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Ngoài ra, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.