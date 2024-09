Giá các dòng máy iPhone 15 mới nhất giảm nhanh khủng khiếp

(TBTCO) - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus mới nhất cực kỳ hấp dẫn ngang ngửa Galaxy S24 Ultra bất chấp việc iPhone 16 Pro sắp ra mắt.

Giá các dòng máy iPhone 15 tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 15 mới nhất

Giá iPhone 15 tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn, ngang ngửa Galaxy S24 Ultra bất chấp việc iPhone 16 Pro sắp ra mắt, cụ thể như sau: iPhone 15 128 GB: 18,69 triệu đồng; iPhone 15 256 GB: 22,09 triệu đồng; iPhone 15 512 GB: 27,69 triệu đồng.

iPhone 15 là phiên bản giảm giá mạnh thứ hai. Sau một năm ra mắt, iPhone 15 vẫn là chiếc iPhone được ưa chuộng nhờ mức giá dễ tiếp cận, phiên bản màu hồng và màu xanh dương cực đẹp cùng màn hình Dynamic Island thú vị.

Giá iPhone 15 Pro chỉ từ 23,79 triệu đồng

Đầu tháng 9, giá iPhone 15 Pro giảm kịch sàn, dọn đường cho dòng iPhone 16 sắp ra mắt với giá như sau: iPhone 15 Pro 128 GB: 23,79 triệu đồng; iPhone 15 Pro 256 GB: 26,89 triệu đồng; iPhone 15 Pro 512 GB: 32,69 triệu đồng; iPhone 15 Pro 1TB: 37,79 triệu đồng.

Dù giảm thủng đáy cháy sàn tuy nhiên nếu chưa thực sự cần, bạn không nên mua iPhone 15 Pro hay iPhone 15 Pro Max ngay lúc này.

Giá iPhone 15 Pro Max hiện vẫn là hàng hot

Giá iPhone 15 Pro Max rẻ nhất được ghi nhận như sau: iPhone 15 Pro Max 256 GB: 28,39 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 512 GB: 34,59 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 1TB: 41,59 triệu đồng.

Hiện tại iPhone 15 Pro Max hiện vẫn là hàng hot với mức giá giảm mạnh nhất với mức giá xuống sát mốc 28 triệu đồng thay vì xấp xỉ 29 triệu đồng như tháng trước. Điều này cũng kéo theo sự giảm giá của iPhone 15 Pro.

Giá iPhone 15 Plus xuống sát mốc 21 triệu đồng

iPhone 15 Plus là phiên bản "phóng to" của iPhone 15 thường, do đó giá bán khởi điểm của nó cũng cao hơn so với đàn em. Hiện giá bán iPhone 15 Plus cụ thể như sau: iPhone 15 Plus 128 GB: 21,69 triệu đồng; iPhone 15 Plus 256 GB: 24,59 triệu đồng; iPhone 15 Plus 512 GB: 30,99 triệu đồng./.