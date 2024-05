Giá vàng hôm nay (17/5): Giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng sốc

(TBTCO) - Giá vàng thế giới sau những phiên tăng sốc để lấy lại mốc cao kỷ lục đã đạt được trong tháng 5, sáng nay đã quay đầu giảm. Thị trường trong nước cũng không ngoại lệ, tuy nhiên mức giảm quá ít nên vàng SJC vẫn neo ở quanh mốc 90 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 15,742 triệu đồng/lượng.

Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 06:13 (17/05/2024).

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 5h00 hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.377,50 USD/ounce, giảm 8,2 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 71,758 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạch kim tương lai tăng 0,5% lên 1.081,90 USD/ounce, trong khi giá bạc tương lai tăng 0,2% lên 29,797 USD/ounce.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 6h30, trên các sàn giao dịch của một số công ty, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm nhẹ. Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở ở mốc khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mốc 87,5 - 90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, vàng 999,9 của Tập đoàn DOJI cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán. Hiện doanh nghiệp niêm yết ở mốc 87,5- 89,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng SJC tại PNJ có giá niêm yết tại mốc 87,5 - 90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Vietinbank Gold cũng giảm 200 đồng/lượng ở chiều mua và 200 đồng/lượng ở chiều bán ra. Hiện doanh nghiệp niêm yết vàng SJC tại mốc 87,5 - 90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng SJC ở mốc 87,55 - 89,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 250 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Mi Hồng niêm yết vàng JSC ở mốc 88,3 – 89,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào không thay đổi ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng JSC tại mốc 87,6 – 90,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và bán.

Với mốc giá hiện tại, giá vàng miếng của SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,742 triệu đồng/lượng.

Dự báo

Giá vàng đang tăng hơn 1% so với thứ Tư (ngày 16/5) sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ giảm trong tháng 4 so với tháng 3, trong khi CPI cơ bản cũng giảm so với tháng trước.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals, vàng quay đầu do chịu áp lực chốt lời thông thường sau mức tăng gần đây. Bên cạnh đó, sự phục hồi của chỉ số US Dollar Index cũng tăng thêm áp lực cho vàng. Đồng USD đã tăng 0,2% sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng trong phiên trước đó khi dữ liệu công bố mới nhất cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4 tăng ít hơn dự kiến.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho rằng những tin tức tích cực xung quanh việc lạm phát hạ nhiệt là không đủ để Ngân hàng Trung ương Mỹ đưa ra quyết định sớm cắt giảm lãi suất.

Mặc dù vàng quay đầu giảm, nhưng hầu hết các chuyên gia vẫn lạc quan về vàng trong tương lai khi đưa ra dự báo rằng, kim loại quý này sẽ sớm chinh phục kỷ lục mới.

Giá vàng trong nước hôm nay cũng chịu áp lực giảm thêm do đà giảm của giá vàng thế giới./.