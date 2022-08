Giá vàng hôm nay 30/8: Giá vàng trong nước giảm mạnh

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 30/8, biến động trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng rồi giảm giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên, chứng khoán quốc tế giảm điểm. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay niêm yết tại Kitco ở mức 1.737 USD/ounce, tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ so với ngày 29/8 do nhu cầu trú ẩn an toàn bằng tiền mặt và vàng tương lai giảm, sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 tuần. Các yếu tố như đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang khiến thị trường kim loại quý có xu hướng đi xuống.

Giá vàng hôm nay 30/8: Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: T.L

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đang thấp hơn do áp lực bán ra sau khi giảm mạnh cuối tuần trước. Giới đầu tư đang dè dặt hơn trước những rủi ro có thể phát sinh sau hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối tuần trước. Chủ tịch Fed Powell trong bài phát biểu tại hội nghị hôm thứ sáu đã giữ nguyên kịch bản thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo FedWatch, có nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất huy động vốn thêm 0,75% tại cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 20/9 tới.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP. Hồ Chí Minh là 65,75 - 66,55 triệu đồng/lượng, giảm 250 nghìn đồng so với cùng thời điểm phiên trước.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng giảm mạnh 300 nghìn đồng hai chiều, về 65,70 - 66,50 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm 50 nghìn đồng chiều mua vào và 150 nghìn đồng chiều bán ra, về 51,56 - 52,31 triệu đồng/lượng.

Cũng mất thêm 200 nghìn đồng, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý chỉ còn 51,45 - 52,20 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…/.