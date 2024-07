Giá vàng hôm nay (5/7): Lần đầu tiên giá mua vào vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC

(TBTCO) - Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ. Trong nước giá vàng miếng SJC vẫn nối dài mức giá ổn định. Riêng vàng nhẫn là liên tục điều chỉnh cùng với diễn biến giá vàng thế giới. Phiên này, giá mua vào của vàng nhẫn chính thức cao hơn giá vàng miếng SJC 70.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Ghi nhận lúc 5h00 (giờ Việt Nam), theo Kitco, giá vàng giao ngay ở mức 2.356,92 USD/ounce, tăng 0,89 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 71,394 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Vàng chủ yếu đi ngang khi các nhà giao dịch chờ đợi chất xúc tác. Các nhà giao dịch chưa sẵn sàng cho những động thái lớn trong Ngày Độc lập.

Trước đó, kim loại quý chứng kiến ​​mức tăng nhẹ do đồng Đô la Mỹ yếu hơn, được hỗ trợ bởi những lời động viên từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Sự gia tăng giá vàng này một phần là do các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản an toàn hơn do bất ổn kinh tế toàn cầu. Khi đồng Đô la Mỹ yếu đi, vàng hấp thụ sức hấp dẫn quốc tế.

Sự lạc quan về kinh tế của ông Powell đổ thêm dầu vào lửa, kích thích thị trường tài chính. Tuy nhiên, những xu hướng này chỉ là tạm thời, dao động theo diễn biến địa chính trị, chính sách tài chính và sự gián đoạn thị trường. Do đó, việc đảm bảo đưa ra quyết định sáng suốt thông qua các bản cập nhật hiện tại là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 6h hôm nay, giá vàng miếng SJC tại TP. Hồ Chí Minh, DOJI, PNJ, Bảo tín Minh Châu và các ngân hàng thương mại đều đồng loạt niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 74,98 – 76,98 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá đã được giữ nguyên hơn 3 tuần qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn liên tục được điều chỉnh tăng. Hiện, giá vàng nhẫn bán ra chỉ thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 600.000 đồng/lượng, còn giá mua vào đã cao hơn giá vàng SJC 70.000 đồng/lượng.

Cụ thể: Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 75,05-76,35 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng giá vàng nhẫn ở mức 74,4 - 76 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 74,96 - 76,26 triệu đồng/lượng.

Dự báo

Việc Trung Quốc sẽ còn tiếp tục mua vàng bởi tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối nước này còn ở mức rất thấp, chỉ 4,9%. Trong khi đó, Bắc Kinh muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD sẽ là chất xúc tác cho vàng.

Ngoài ra, việc các nước trên thế giới đang có xu hướng giảm dự trữ ngoại hối bằng đồng USD. Nếu Fed hạ lãi suất từ tháng 9, đồng USD có thể sẽ giảm nhanh, cũng sẽ khiến giá vàng tăng mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, ở thời điểm hiện tại, vàng đang được tiếp thêm động lực khi các ngân hàng trung ương đồng loạt giảm lãi suất. Trong đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất lần đầu vào ngày 6/6. Trước đó một số ngân hàng trung ương lớn đã cắt giảm lãi suất như Canada, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ./.