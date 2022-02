Giá vàng hôm nay ngày 15/2: Giá vàng trong nước và thế giới tăng cao

(TBTCO) - Giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.859 USD/ounce, tăng 32,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.842,1 USD/ounce, tăng 3,4 USD/ounce so với đêm qua.