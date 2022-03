Giá vàng hôm nay ngày 9/3: Bất ngờ tăng dựng đứng, phá vỡ mọi kỷ lục

(TBTCO) - Giá vàng thế giới hôm nay 9/3 bất ngờ tăng dựng đứng, xô đổ mọi kỷ lục khi leo lên mức 2.050 USD/ounce. 6h sáng nay 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 2050 USD/ounce, tăng 53 USD so với đầu giờ sáng qua. Trong phiên có thời điểm giá vàng đã đạt ngưỡng 2.069 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh do khủng hoảng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn. Các nhà phân tích cho biết vàng, thường được coi là một kho lưu trữ giá trị an toàn trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu như hiện tại, có thể tạo ra một đợt tăng nữa để đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.072,50 USD từng xác lập vào ngày 7/8/2020 nếu tình hình xấu đi, trong bối cảnh lo ngại lạm phát tăng vọt như khi giá dầu tiếp tục leo thang.

Sau khi vượt ngưỡng kháng cự 2.000 USD/ounce, vàng thế giới có thời điểm chững lại do áp lực chốt lời. Tuy nhiên, vàng được dự báo có thể sẽ tăng tiếp nếu căng thẳng Nga - Ukraine còn leo thang.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới. Giá năng lượng chưa có dấu hiệu ngừng đi lên. Đây là một yếu tố hỗ trợ rất mạnh cho mặt hàng kim loại quý.

Hiện tại, giới đầu tư dồn sự chú ý vào cuộc chiến Nga - Ukraine và động thái của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) về việc tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/3 tới. Nếu FED lo ngại suy thoái và không tăng lãi suất, hoặc vẫn giữ nguyên khả năng tăng lãi suất ở mức thấp 25 điểm phần trăm thì vàng được cho là có cơ hội tăng tiếp.

Giá vàng tăng mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục. Ảnh: T.L

Trước giờ mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh. Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn 70,20 - 72,00 triệu đồng/lượng, đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng hai chiều so với cùng thời điểm phiên trước. Tuy giá vàng SJC giảm mạnh nhưng vẫn chưa bằng một nửa so với mức tăng của phiên trước, đồng thời vẫn ở vùng giá cao kỷ lục.

Cùng chiều, giá vàng SJC trên hệ thống PNJ cũng đảo chiều giảm 700 nghìn đồng mua vào và 1,7 triệu đồng bán ra về 70,20 - 72,30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội thậm chí còn mất mốc 70 triệu chiều mua vào khi giảm mạnh 2,5 triệu đồng mua vào và 1,7 triệu đồng chiều bán ra về 69,00 - 71,80 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 460 nghìn đồng chiều mua vào và 150 nghìn đồng chiều bán ra còn 55,56 - 57,27 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý khiêm tốn hơn khi giảm 150 nghìn đồng mua vào nhưng lại tăng nhẹ 100 nghìn đồng bán ra khi niêm yết 55,90 - 57,30 triệu đồng/lượng mua vào bán ra. Đây cũng là thương hiệu hiếm hoi duy trì đà tăng giá trên thị trường./.