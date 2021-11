Giá vàng tăng vọt, SJC cán mốc 60 triệu đồng/ lượng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới ngày 11/11 tiếp tục xu hướng tăng, kéo giá trong nước tăng theo, SJC cán mốc 60 triệu đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên hôm trước, ở chiều mua vào cũng niêm yết ở mức 59,3 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng do diễn biến leo thang của giá vàng thế giới. Cuối giờ chiều ngày 11/11 giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài gòn SJC tại Hà Nội mua vào 59,3 triệu đồng/lượng - bán ra 60 triệu đồng/lượng (tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm qua cả 2 chiều mua bán).

Giá vàng Doji niêm yết tại Hà Nội ở mức mua vào 59,3 triệu đồng/lượng - bán ra 59,9 triệu đồng/lượng (tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua bán).

Giá vàng SJC cán mốc 60 triệu đồng/ lượng. Ảnh: T.L

Tập đoàn PNJ - SJC niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức mua vào 59,50 triệu đồng/lượng - bán ra 60 triệu đồng/lượng (tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua bán).

Giá vàng Phú Quý - SJC niêm yết tại Hà Nội ở mức mua vào 59,35 triệu đồng/lượng - bán ra 59,95 triệu đồng/lượng (tăng 600.000 đồng/lượng 2 chiều mua bán).

Giá vàng thế giới lên quanh ngưỡng 1.850 – 1.864 USD/ounce

Vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh lên 1.864 USD/ounce, tăng hơn 16 USD so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng có lúc đã tăng tới 2%, tương đương gần 40 USD/ounce, lên mức cao nhất trong 5 tháng vào cuối phiên giao dịch ngày 10/11 sau khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) tăng mạnh trong tháng trước. Cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 tại Mỹ đã tăng vọt 6,2% so cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 5,9% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones và là mức tăng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 1990. So với tháng 9, CPI tăng 0,9% và cũng cao hơn so với dự báo với mức tăng 0,6%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang trong xu hướng giảm những tuần gần đây bất ngờ bật tăng 11 điểm cơ bản trong phiên 10/11 sau khi chỉ số CPI được công bố. Một đợt đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm không mấy thành công trong buổi chiều càng làm tâm lý thị trường thêm tiêu cực.

Lạm phát gia tăng khiến nhà đầu tư lo ngại đã đẩy mạnh mua vàng, vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Theo các chuyên gia việc giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1.835 USD/ounce là rất quan trọng và việc đóng cửa trên mốc 1.851 USD có thể thúc đẩy đà tăng lên tới 1.900 USD/ounce./.