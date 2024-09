Giải pháp căn cơ để doanh nghiệp dệt may, da giầy gia tăng giá trị xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu dệt may, da giày đạt 48,6 tỷ USD Theo Tổng cục Hải quan, thống kê đến ngày 15/9/2024, kim ngạch xuất khẩu của 2 ngành dệt may, da giày đã đạt 48,6 tỷ USD, trong đó dệt may, xơ sợi, nguyên phụ liệu gần 30 tỷ USD, còn lại là giày dép, túi xách. Theo Lefaso Vietnam, 8 tháng năm 2024, xuất khẩu da giày, túi xách đều tăng trưởng khoảng 10%, nhiều thị trường đang hồi phục. Ngành da giày dự báo, nếu duy trì được tốc độ phục hồi như hiện nay, dự kiến xuất khẩu ngành da giày sẽ đạt khoảng 27 tỷ USD trong năm nay. Với dệt may, liên tiếp 2 tháng gần đây, kim ngạch xuất khẩu hàng tháng đều vượt 4 tỷ USD, trong đó tháng 7 đạt 4,29 tỷ USD, sang tháng 8 đạt 4,66 tỷ USD. Với đơn hàng đã ký kết của quý III và đơn hàng đang thảo luận của quý IV đang tạo nhiều kỳ vọng về khả năng cán đích mục tiêu doanh thu 44 tỷ USD cả năm 2024. Kết quả xuất khẩu 8 tháng 2024 của dệt may Việt Nam rất đáng ghi nhận với thị phần cao nhất tại thị trường Mỹ lên tới 18,3%. Dệt may Việt Nam cũng duy trì vị thế thứ 2 tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, và ASEAN, thứ 5 tại EU. Trong những tháng cuối năm 2024, còn nhiều thị trường lớn để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng trị giá xuất khẩu. Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, ngành dệt may tiếp tục tập trung vào các sản phẩm khó, chất lượng cao, đơn hàng nhỏ, giao hàng nhanh để cạnh tranh. Bà Trần Thu Quỳnh - Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại thị trường Canada cũng cho biết, thương vụ sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp dệt may và da giày tiếp cận tốt hơn tại thị trường Canada, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nhiều hơn và hội nhập nhiều hơn vào chuỗi cung ứng thế giới. Trong đó, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tập trung vào các mắt xích cao trong chuỗi sản xuất như: dịch vụ marketing, thiết kế, thương hiệu.../.