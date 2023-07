Giảm thuế giá trị gia tăng sẽ kích cầu tiêu dùng, tạo đà tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Mặc dù đảm bảo tiến độ dự toán thu ngân sách, nhưng tổng thu 6 tháng đầu năm giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022, trong đó có nhiều khoản thu giảm so với cùng kỳ do thị trường trầm lắng và thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí.