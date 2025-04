Giang sơn liền dải, vạn đại phồn vinh

Vòng quay kỳ diệu của thời gian Dẫu chỉ là quy luật của lịch Gregorian (còn gọi là dương lịch, được sử dụng hầu khắp trên thế giới) lặp lại sau một chu kỳ nhất định, tùy thuộc vào năm nhuận, nhưng hiện tượng chu kỳ lịch và lịch lặp lại sau tròn 50 năm trùng vào đúng thời gian Việt Nam kỷ niệm Mùa xuân đại thắng, đã như một sự sắp đặt kỳ diệu của trời đất. Lịch tháng 4/2025 và lịch tháng 4/1975 trùng lắp hoàn toàn về các ngày trong tuần. Ngày 30/4/1975 là thứ Tư và đúng 50 năm sau, ngày 30/4/2025 cũng là thứ Tư. Nửa thế kỷ đã qua, vẫn một Việt Nam kiên cường ngày càng tự tin sải bước đến hùng cường theo những vòng quay kỳ diệu của thời gian. “Trong suốt 50 năm qua, vào những ngày tháng 4 lịch sử này, chúng ta đều ôn lại truyền thống oanh liệt, hào hùng của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự anh dũng, kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của toàn dân tộc vì mục tiêu thống nhất non sông đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm tràn ngập niềm tự hào, “không một áng văn nào có thể phản ánh đầy đủ sự vĩ đại của dân tộc ta; không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết ý chí và sức mạnh to lớn của nhân dân ta, đất nước ta trong khát vọng “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Từ trong bão lửa của các cuộc chiến tranh, chúng ta trở thành người chiến thắng, trở thành “lương tri và lẽ sống” của nhiều quốc gia đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành biểu tượng của thời đại. Thành quả cách mạng Việt Nam đúng là kỳ tích, là điều mà những người lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng được”.