Gửi tiết kiệm tại HDBank, nữ khách hàng ở Hà Nội trúng 1 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) đã tìm ra chủ nhân giải thưởng sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng. Cùng với đó, 9 sổ tiết kiệm có tổng giá trị 850 triệu đồng thời được trao cho 9 khách hàng may mắn ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Thông qua lễ quay số công khai vào ngày 6/3/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, HDBank đã tìm ra 10 khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm trong chương trình ưu đãi "Tết đến xuân sang - Lộc ngập tràn”. Sự kiện có sự tham dự của đại diện HDBank, đại diện Bộ Công thương và khách hàng của HDBank.

Diễn ra từ tháng 12/2022 đến hết tháng 2/2023, "Tết đến xuân sang - Lộc ngập tràn” là ưu đãi do HDBank đặc biệt thiết kế riêng để tri ân các khách hàng gửi tiền trên Internet Banking, App HDBank và tại quầy. Tổng giá trị giải thưởng gần 10 tỷ đồng. Sau mỗi lần gửi tiền, khách hàng sẽ được nhận 1 mã số để tham gia quay may mắn trúng thưởng vào cuối kỳ.

Danh sách khách hàng trúng thưởng.

Theo kết quả quay số ngày 6/3, khách hàng Nguyễn Thị Mai Trâm (Phòng giao dịch - PGD Mỹ Đình I - Chi nhánh - CN Ba Đình) đã thắng Giải Đặc biệt là sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng; Giải Nhất là Sổ tiết kiệm 300 triệu được trao cho khách hàng Phùng Thị Thái (CN Vĩnh Phúc).

3 Giải Nhì là sổ tiết kiệm 100 triệu thuộc về khách hàng Phạm Bích Đào (PGD Phúc Yên - CN Vĩnh Phúc), khách hàng Vũ Nhất Trí (PGD Đức Linh – CN Bình Thuận) và khách hàng Trần Huy Ruy (CN Phú Nhuận).

5 Giải Ba là sổ tiết kiệm 50 triệu đồng là phần thưởng may mắn dành tặng cho khách hàng Trần Lâm Thảo Nguyên (CN Long An), khách hàng Hà Hữu Dũng (PGD Trần Duy Hưng), khách hàng Vương Quốc Anh (CN Điện Biên), khách hàng Vũ Thị Tuyết Hoa (CN Thành phố Thủ Đức), khách hàng Dương Thị Thu Hải (CN Thái Bình).

Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website http://hdbank.com.vn, Giải thưởng sẽ được trao đến tận tay các khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, HDBank còn dành tặng hàng chục ngàn khách hàng gửi tiết kiệm nhiều món quà tiện dụng là máy ép chậm, máy hút bụi cầm tay, nón bảo hiểm thiếu nhi và bộ kềm Nghĩa Vip mạ vàng.

Tại sự kiện, đại diện HDBank chia sẻ: “Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lâu đời và lớn nhất Việt Nam, với tiềm lực tài chính vững mạnh, HDBank cung cấp trọn gói các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; và được các chuyên gia đánh giá cao về sự uy tín, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động. Với mong muốn mang lại chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tốt nhất, HDBank đã đẩy mạnh triển khai đăng ký và mở mới các sản phẩm 100% online phù hợp với định hướng là một ngân hàng số hạnh phúc. Chúng tôi rất vui mừng khi quý khách hàng ngày càng tin tưởng và đồng hành cùng HDBank trong các dự án số hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng”.

Từ các chương trình “tìm tỷ phú” hàng năm của HDBank, nhiều khách hàng đã may mắn nhận các giải thưởng giá trị: khách hàng Nguyễn Đình Đạo (TP. Hồ Chí Minh) trúng sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng năm 2022 , khách hàng Phạm Thị Bảo Khanh (TP. Hồ Chí Minh) trúng sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng năm 2021…

Khách hàng có thể gửi tiết kiệm tại quầy hoặc đăng ký gửi tiết kiệm online ngay trên website hoặc App HDBank.

Thông qua mạng lưới 347 điểm giao dịch ngân hàng trên khắp cả nước, HDBank cung cấp tới khách hàng những sản phẩm dịch vụ truyền thống và các giải pháp số; là điểm đến tin cậy, an toàn, thuận tiện cho mọi người dân. Mới đây, HDBank được vinh danh là “Ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất tại Việt Nam năm 2022” (Best Customer Service Bank Vietnam 2022) do Tạp chí The Global Economics tại Anh, Tạp chí Global Business Magazine LLC tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trao tăng. Ngoài ra, HDBank cũng là “Ngân hàng nội địa tốt nhất tại Việt Nam năm 2022” (Best domestic bank Vietnam 2022) do Tạp chí World Economic Magazine tại Mỹ tổ chức đánh giá và bình chọn./.