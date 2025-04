HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng với hơn 21.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Cùng với việc đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đầy tham vọng với hơn 21.000 tỷ đồng, HDBank đang cho thấy sự vững vàng trên hành trình phát triển Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hiện đại, đa năng và bền vững.

Đại hội năm nay đánh dấu cột mốc 35 năm hình thành và phát triển của HDBank – hành trình bền bỉ xây dựng niềm tin, đồng hành cùng khách hàng, cổ đông và nền kinh tế quốc gia. HDBank đang chuyển mình mạnh mẽ để kiến tạo HD Financial Group – một Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hiện đại, đa năng, tích hợp công nghệ và dịch vụ toàn diện.

Vượt nhiều biến động, tăng trưởng toàn diện

Tại đại hội, ông Phạm Quốc Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc cho biết, năm 2024 vừa qua, vượt qua nhiều biến động kinh tế – tài chính, Ngân hàng tiếp tục định hướng phát triển vững chắc, quản trị rủi ro hiệu quả và tăng trưởng toàn diện.

Cụ thể, tổng tài sản HDBank tăng trưởng liên tiếp trong nhiều năm liền đạt 697.366 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2023 và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Chất lượng tài sản của HDBank được kiểm soát ở mức cao với tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ an toàn vốn cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước và nằm trong TOP những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao.

Cuối năm 2024, HDBank tiếp nhận Ngân hàng TMCP Đông Á theo phương án chuyển giao của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước – một dấu mốc cho thấy năng lực tài chính, uy tín và tinh thần tiên phong của HDBank. Đồng thời, ngân hàng số Vikki chính thức ra đời, hoạt động độc lập, về tài chính và nhanh chóng tăng trưởng, góp phần mở rộng hệ sinh thái số hóa toàn diện của HDBank.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 437.731 tỷ đồng, tăng 23,85% so với năm 2023, tốc độ tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2024 thuộc nhóm các ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao, cao hơn so với bình quân chung của toàn ngành và nằm trong giới hạn được như giao.

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 16.730 tỷ đồng, tăng 28,5% so với 2023, vượt kế hoạch đề ra. Tổng tài sản đạt 697.366 tỷ đồng, tăng 15,8%; dư nợ tín dụng đạt 437.731 tỷ đồng (+23,9,%); huy động vốn đạt 621.119 tỷ đồng (+15,7%). Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hưu (ROE) đạt 25,71%; và chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,04%, duy trì trong nhóm ngân hàng có hiệu quả cao nhất.

Năm qua, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp chỉ 1,48%, cùng các chỉ tiêu an toàn khác đều ở mức tích cực.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông HDBank.

Đặc biệt, Moody’s đã nâng hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của HDBank lên mức Ba3 – một trong những mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, ghi nhận nỗ lực quản trị, hiệu quả vận hành và tiềm năng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Năm 2025 – Vững tin tăng tốc, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Được sự đồng thuận cao của cổ đông, HDBank đặt ra các mục tiêu kinh doanh đầy khát vọng cho năm 2025.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 21.179 tỷ đồng, tăng 27% – một trong những mức tăng cao nhất ngành. ROE kỳ vọng đạt 26,2%, ROA đạt 2,15% – tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng hiệu quả hàng đầu. Tổng tài sản hướng tới 890.442 tỷ đồng (+28%), dư nợ tín dụng đạt 579.851 tỷ đồng (+32%), huy động vốn 792.812 tỷ đồng (+28%). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, đảm bảo sự ổn định và an toàn hệ thống.

Về cổ tức, HDBank báo cáo nguồn lợi nhuận có thể phân phối năm 2024 là 10.396 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 28%. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ngân hàng sẽ linh hoạt, thận trọng và xin ý kiến cổ đông tại thời điểm phù hợp để đảm bảo năng lực tài chính cho phát triển bền vững lâu dài.

Lãnh đạo HDBank trao đổi với cổ đông tại Đại hội.

Đại hội cũng chính thức công bố chiến lược phát triển HD Financial Group, gồm các đơn vị thành viên: HDBank – Ngân hàng thương mại chủ lực; Vikki Digital Bank – Ngân hàng số thế hệ mới; HD SAISON – Tài chính tiêu dùng; HD Securities – Chứng khoán; HD Insurance – Bảo hiểm; HD Capital – Quản lý quỹ; Đông Á Money Transfer – Dịch vụ kiều hối.

Về cổ tức, HDBank báo cáo nguồn lợi nhuận có thể phân phối năm 2024 là 10.396 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 28%. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ngân hàng sẽ linh hoạt, thận trọng và xin ý kiến cổ đông tại thời điểm phù hợp để đảm bảo năng lực tài chính cho phát triển bền vững lâu dài.

Với hơn 30 triệu khách hàng, mạng lưới hơn 600 điểm giao dịch ngân hàng và 26.500 điểm tài chính, cùng năng lực công nghệ tiên phong, HD Financial Group hướng tới mục tiêu mang đến trải nghiệm tài chính liền mạch, đa dạng, nhanh chóng và hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp trên khắp cả nước và quốc tế.

Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho phát biểu “Chúng tôi luôn hành động cho sự minh bạch, cho nền tảng của niềm tin. Và chính niềm tin ấy là tài sản vô giá để HDBank không ngừng thu hút nhà đầu tư, nâng cao vị thế trên thị trường và tạo ra giá trị bền vững cho tất cả cổ đông.”

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị HDBank chia sẻ: “Chúng ta không chỉ tự hào về những con số – như mục tiêu lợi nhuận năm 2025 hơn 21.000 tỷ đồng, tổng tài sản đang hướng tới 1 triệu tỷ đồng - mà quan trọng hơn, là niềm tin vào tương lai của một HDBank phát triển vững chắc, minh bạch và hướng đến chuẩn mực quốc tế”.

Trong nhiều năm qua, HDBank kiên định xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, mang lại giá trị tăng trưởng cao cho nhà đầu tư: Tăng cường vai trò độc lập của Hội đồng Quản trị; Minh bạch trong công bố thông tin và quản trị rủi ro; Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý, chuẩn mực đạo đức và lợi ích hài hòa giữa cổ đông, khách hàng và cộng đồng./.