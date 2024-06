Riêng trong tháng 6/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,49 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 496 nghìn lượt khách, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 350 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Trong tháng 6, khách du lịch nội địa ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.530 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023.