Hà Nội: Hơn 1.000 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người nghèo

Tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội ước thực hiện đến ngày 31/3/2023 đạt 13.090 tỷ đồng, tăng 317 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 1.092 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 7.076 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 1.135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.