(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 310,2 nghìn tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 58,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa 297,9 nghìn tỷ đồng, đạt 62,9% và tăng 59,9% tăng so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô 1,1 nghìn tỷ đồng, đạt 26,3% và bằng 68,5% tăng so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11,2 nghìn tỷ đồng, đạt 40,9% và tăng 52,4% tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2025 của Hà Nội tăng 58,9% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 4 tháng: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 38,1 nghìn tỷ đồng, đạt 47,3% dự toán năm và tăng 9,7% cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 15,1 nghìn tỷ đồng, đạt 49,8% và tăng 13,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 64 nghìn tỷ đồng, đạt 62,2% và tăng 60,4%;

Thuế thu nhập cá nhân 24,4 nghìn tỷ đồng, đạt 48,8% và tăng 27,5%; thu tiền sử dụng đất 54,2 nghìn tỷ đồng, vượt 27,6% và gấp 9,4 lần; thu lệ phí trước bạ 2,4 nghìn tỷ đồng, đạt 33,7% và tăng 20,1%; thu phí và lệ phí 7,6 nghìn tỷ đồng, đạt 32,3% và giảm 0,9%.

Bên cạnh đó, chi ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 35 nghìn tỷ đồng, đạt 21,1% dự toán năm và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó chi đầu tư phát triển 11,7 nghìn tỷ đồng, đạt 13,4% và tăng 4,5%; chi thường xuyên 23,3 nghìn tỷ đồng, đạt 32,9% và tăng 38,8%./.