Hà Nội: Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 84.250 tỷ đồng

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 4,1 triệu lượt trong 11 tháng năm 2023

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 11/2023, du lịch Thủ đô đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2022. Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 453,9 nghìn lượt, tăng 56,6%; khách nội địa đạt 1,35 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 7,37 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 11 tháng qua, ngành du lịch Thủ đô đã đón 22,6 triệu lượt du khách, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 4,1 triệu lượt, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022; Khách du lịch nội địa đạt 18,5 triệu lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt 84.250 tỷ đồng, tăng 58,4% với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội hiện có 3.758 cơ sở lưu trú du lịch với 71.016 phòng, trong đó có 605 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 26.411 phòng.

11 tháng năm 2023, công suất trung bình khối khách sạn đạt 59,3%, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Lãnh đạo ngành du lịch Hà Nội cũng cho biết, hiện Sở Du lịch Hà Nội đã xây dựng Bản đồ Số Du lịch bằng nhiều thứ tiếng phục vụ phát triển du lịch thông minh, thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Thạch Thất sau đó nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, nhiều điểm đến du lịch đã xây dựng hệ thống vé điện tử phục vụ khách tham quan như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Di tích Nhà tù Hỏa Lò...

Với những nỗ lực tổng thể này, du lịch Hà Nội đang kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng vượt bậc trong thời điểm tháng cuối cùng của năm 2023./.