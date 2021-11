(TBTCO) - Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh đồng chủ trì với Công an huyện Hương Sơn vừa bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ gần 2 kg ma túy đá và hơn 5.000 viên hồng phiến.

Lực lượng Hải quan và Công an Hà Tĩnh cùng đối tượng và tang vật. Ảnh: Đ.Thông.

Theo thông tin từ Hải quan Hà Tĩnh, chiều ngày 27/10, tại khu vực vòng xuyến ngã tư Bà Viên, thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy đồng chủ trì với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Hương Sơn), phối hợp với Công an huyện Đức Thọ bắt quả tang đối tượng Cao Nguyên Kỳ, sinh năm 1985, trú tại xóm 6, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2 kg ma túy đá và 163 viên hồng phiến.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, các lực lượng chức năng thu được thêm 5.217 viên hồng phiến và bắt giữ thêm 3 đối tượng.

Qua đấu tranh, bước đầu, đối tượng Cao Nguyên Kỳ khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ Lào và cất giấu tại thị trấn Sơn Tây sau đó đưa về thị trấn Đức Thọ để tiếp tục vận chuyển bằng xe buýt đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định.