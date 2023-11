Hải Dương: 10 tháng, nhiều khoản thu nội địa đã vượt dự toán cả năm

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, lũy kế 10 tháng năm 2023 thu ngân sách do cục thuế thực hiện đạt 13.451,7 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ. Trong đó, có 8 khoản thu hoàn thành vượt dự toán.

Nhiều khoản thu tăng so với cùng kỳ

Ông Bùi Đức Thanh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách, trong 10 tháng, đã có 8 khoản thu hoàn thành vượt dự toán năm như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113% dự toán, tăng 57% so với cùng kỳ; thu từ lợi nhuận cổ tức được chia đạt 259% dự toán; tăng 71%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 192% dự toán, tăng 83%.

Cục Thuế Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng hình thức điện tử. Ảnh: CTV.

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 212% dự toán, tăng 16% thu khác ngân sách đạt 157% dự toán, tăng 47%; thu từ đất công và hoa lợi công sản đạt 332% dự toán, tăng 193%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 103% dự toán, bằng 72%; thu từ tiền thuê đất đạt 111% dự toán, tăng 16%.

Theo ông Bùi Đức Thanh, lũy kế tính đến 31/10/2023, có 3 huyện, thị xã thuộc 2 chi cục thuế hoàn thành dự toán năm 2023; tổng thu trừ tiền sử dụng đất có 9/12 huyện, thị xã, thành phố thuộc 4 chi cục thuế hoàn thành dự toán.

Trong đó, có 4 khoản thu đạt và vượt so tiến độ dự toán: Thuế thu nhập cá nhân đạt 98% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ; thu từ phí, lệ phí đạt 95 dự toán, tăng 7%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 91% dự toán, tăng 15%; thu lệ phí trước bạ đạt 84% dự toán, bằng 79%, nguyên nhân do chính sách giảm mức thu lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP.

Theo ông Thanh, vẫn còn 4 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 82% dự toán, bằng 88% so với cùng kỳ, nguyên nhân giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP; thu tiền sử dụng đất đạt 65% dự toán, bằng 58%, nguyên nhân do thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án đấu giá không thành công;

Thu từ khu vực DNNN Trung ương đạt 62% dự toán, bằng 85%, nguyên nhân các doanh nghiệp trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đạt 49% dự toán, bằng 78%, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm mức thuế BVMT.

Đánh giá về kết quả thu ngân sách chi cục thuế khu vực, thành phố, ông Thanh cho hay, nhìn chung chi cục thuế khu vực, thành phố đã tập trung rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn theo quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh làm cơ sở lập bộ thuế và chức năng bản đồ số hộ kinh doanh năm 2024.

Đồng thời, tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ kiểm tra thuế theo kế hoạch, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cục thuế, tham mưu cho Ban Thường vụ, UBND huyện, thị xã, thành phố và phối hợp các ban, ngành đôn đốc các khoản nợ thuế, gia hạn vào NSNN, trọng tâm là các khoản thu về đất.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh kiểm tra thuế

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, ông Thanh cho rằng, trong những tháng cuối năm, cục thuế sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), truyên truyền chính sách thuế mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của DN. Tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Cùng với đó, nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng hình thức điện tử, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đẩy mạnh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT, kiểm soát chặt trẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật.

Công chức Cục Thuế Hải Dương hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Tiếp tục đổi mới phương pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở NNT, đảm bảo đủ chứng lý, tính khả thi trong việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, triển khai ứng dụng dữ liệu HĐĐT để phát hiện kịp thời NNT có rủi ro cao về thuế, rủi ro về HĐĐT để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Ông Thanh cho biết, các chi cục thuế khu vực, thành phố tiếp tục tập trung nhân lực thực hiện rà soát các hộ kinh doanh, điều tra doanh thu, điều chỉnh thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn làm cơ sở lập bộ thuế đối với hộ khoán năm 2024, triển khai rộng rãi HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thương mại điện tử.

Tập trung rà soát, đối chiếu số liệu, kịp thời xác định chính xác số nợ thuế của từng NNT, phân loại các khoản nợ, phân tích nguyên nhân từng đối tượng nợ thuế, trên cơ sở đó ban hành các quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Tập trung triển khai các giải pháp để đôn đốc thu nợ cũ, không để phát sinh nợ mới.