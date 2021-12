Hải quan An Giang: Khởi tố hình sự vụ buôn bán cá khô nhập lậu trị giá trên 700 triệu đồng

(TBTCO) - Cục Hải quan An Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp với ngành chức năng khởi tố vụ việc theo thẩm quyền đối với vụ buôn lậu cá ngựa khô và bong bóng cá khô nhập lậu qua cửa khẩu Khánh Bình, trị giá trên 700 triệu đồng.

Đánh giá chung của Cục Hải quan An Giang, năm 2021 số vụ vi phạm, trị giá cũng như tính chất, mức độ các hành vi vi phạm pháp luật tại các cửa khẩu do đơn vị quản lý đã giảm khá nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, vẫn nổi lên một số vụ việc khá nghiêm trọng đã được kịp thời phát hiện, xử lý.

Cửa khẩu Khánh Bình, An Giang. Ảnh: CTV

Một trong số hàng chục vụ việc điển hình được Hải quan An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng liên ngành của tỉnh phát hiện, bắt giữ và xử lý trong năm 2021 trong khu vực biên giới. Điển hình vào lúc 14 giờ 30, ngày 27/11/2021 ông Huỳnh Văn Hòa là người điều khiển phương tiện (ghe) số AG-12540 đến trạm trực giám sát hải quan đường sông thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để nhận phương tiện (ghe) mang biển số AG -12540 tái nhập từ Campuchia về Việt Nam.

Tại đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp cùng tổ công tác Biên phòng của Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Khánh Bình tiến hành kiểm tra phương tiện số AG-12540. Qua kiểm tra phương tiện số AG-12540, phát hiện trên phương tiện có chở một số bao chứa đựng hàng hóa gồm con cá ngựa khô, bong bóng cá khô.

Ngày 0612/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 08/BB-VPHC đối với ông Huỳnh Văn Hòa, năm sinh 1978, nghề nghiệp lái ghe thuê (lao động tự do); nơi ở hiện tại: Ấp An Hòa (ấp 4 cũ), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Số định danh cá nhân/CMND: 351189331, ngày cấp: 06/03/2002; nơi cấp: Công an tỉnh An Giang. Hành vi vi phạm: Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã tiến hành phân loại và xác định trọng lượng cụ thể số hàng hóa trong 13 bao gồm 28 kg con cá ngựa khô, 114 kg bong bóng cá khô. Tổng trị giá tang vật trên 700 triệu đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền và tiến hành xử lý, khởi tố theo quy định./.