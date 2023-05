Hải quan phát hiện nhiều thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, lực lượng Hải quan các cấp đã phát hiện, xử lý hơn 4.000 vụ vi phạm. Trong đó, nổi lên nhóm tội phạm về ma túy qua các tuyến hàng không, đường bộ tăng cả về quy mô, số lượng, đặc biệt là thủ đoạn của các đối tượng. Tính đến ngày 10/5, lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ trên 500kg ma túy các loại, với gần 60 đối tượng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, lực lượng Hải quan đã phối hợp với lực lượng Công an (gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh) không chỉ bắt được hàng hóa mà còn bắt giữ nhiều đối tượng trên các tỉnh, thành phố. Đơn cử như trong chuyên án ma túy mới đây do Hải quan Hà Nội phối hợp triệt phá, đối tượng nhận ma túy của một đối tượng nước ngoài gửi về qua đường chuyển phát nhanh có mang theo vũ khí. Cơ quan hải quan đã kiến nghị các hãng hàng không, các hãng vận chuyển phối hợp trao đổi thông tin về hàng hóa, hành khách, hành lý trước cho cơ quan chức năng để phân loại đánh giá, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bắt giữ. Tới đây, lực lượng Hải quan tăng cường các hoạt động soi chiếu tại các sân bay, phục vụ cho công tác đấu tranh, bắt giữ. Mặt khác, trên tuyến biên giới đường bộ, các đối tượng buôn bán ma túy, hàng cấm lợi dụng loại hình quá cảnh, chuyển khẩu ở khu vực Tây Nam, miền Trung rất phức tạp nhưng thiếu địa điểm kiểm tra hàng hóa gây khó khăn cho lực lượng chức năng bố trí lực lượng, trang bị phương tiện kiểm tra, giám sát. Do vậy, cơ quan hải quan kiến nghị các tỉnh quy hoạch địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa tại khu vực cửa khẩu giúp cho việc thông quan hàng hóa được thuận lợi, cũng như kiểm soát chống buôn lậu.