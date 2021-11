(TBTCO) - Trong gần 2 tháng còn lại của năm 2021, Cục Hải quan Quảng Nam đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hồi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu thu ngân sách đạt 3.600 tỷ đồng; đồng thời, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.

Thông quan cho lượng hàng hóa tăng hơn 37%

Trao đổi với PV TBTCVN, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Nam cho biết, trong năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp (DN), ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa và thu ngân sách của Hải quan Quảng Nam.

Tuy nhiên, với sự chủ động thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, tháo gỡ khó khăn cho DN, đầu tháng 11/2021, đơn vị đã làm thủ tục cho 85.162 tờ khai, tăng 23,4% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3 tỷ USD, tăng gần 38% so với cùng kỳ.

Hải quan Quảng Nam phấn đấu thu đạt 3.600 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Do đó, thời gian còn lại của năm 2021, đơn vị tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo việc thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp nhanh chóng trên cơ sở tuân thủ các quy định trong công tác quản lý thuế của nhà nước.

Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, theo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Nam, tính đến nay, số thu ngân sách của đơn vị đạt hơn 5.072 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do thực hiện hoàn thuế theo Chương trình ưu đãi về thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP và hoàn do bổ sung C/O, hoàn thừa với số thuế hơn 2.041 tỷ đồng, số thực thu của đơn vị mới đạt hơn 3.031 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ, đạt 90,5% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính (3.350 tỷ đồng) và đạt 84,2% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan (3.600 tỷ đồng).

Từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế; làm việc và khuyến khích các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu lớn, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn gia tăng hoạt động XNK, qua đó phấn đấu thu đạt 3.600 tỷ đồng chỉ tiêu được Tổng cục Hải quan giao.

Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022

Quảng Nam có một số cửa khẩu quan trọng tiếp giáp với Lào và Campuchia nên nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới luôn được lực lượng hải quan đặc biệt quan tâm, tăng cường nhất là dịp cuối năm.

Mặc dù dịch Covdid-19 diễn biến phức tạp, nhưng từ đầu năm đến nay đơn vị cũng phát hiện, xử lý 53 vụ vi phạm pháp luật về hải quan.

Đặc biệt Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Nam chủ trì, phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) theo dõi, phát hiện doanh nghiệp bán 88 tấn đường mía tinh luyện Thái Lan nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu/E31 vào nội địa. Vụ việc hiện đang được điều tra, xác minh dấu hiệu tội phạm theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về công tác chống buôn lậu dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán 2022, đại diện Cục Hải quan Quảng Nam cho biết, đơn vị chú trọng công tác phòng, chống buôn lậu, phòng, chống ma túy trên các tuyến, địa bàn, nhất là tuyến cửa khẩu đường bộ Nam Giang.

Để công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đạt hiệu quả, đơn vị tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, kết hợp với việc sử dụng tối đa các trang thiết bị kiểm soát ma túy đã được trang cấp, đảm bảo quản lý, sử dụng đúng quy trình, hiệu quả. Rà soát đối tượng trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Cục Điều tra chống buôn lậu trong kiểm soát hàng hóa quá cảnh, vận chuyển độc lập qua địa bàn. Đồng thời, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu gian lận xuất xứ, để kiểm tra, xác minh, có phương án đấu tranh hiệu quả./.