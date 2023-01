Hải quan Quảng Ninh: Thu ngân sách tăng cao nhờ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhờ đó thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 16.363 tỷ đồng.

Kiên trì “kiểm soát an toàn, linh hoạt thích ứng, kiến tạo phát triển”

Năm 2022, sự bất ổn chính trị từ thị trường quốc tế cũng như việc Trung Quốc tiếp tục kiên trì chiến lược “Zero covid-19”, làm cho các hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương giữa các nước gặp nhiều khó khăn, gây nên tình trạng hàng hóa ùn tắc cục bộ tại các cửa khẩu.

Lực lượng hải quan và biên phòng tỉnh kiểm tra thủ tục hành chính trên biển. Ảnh: XH.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã lấy phương châm “Kiểm soát an toàn, linh hoạt thích ứng, kiến tạo phát triển” làm "kim chỉ nam" cho mọi hành động; kiên trì thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, cơ quan hải quan tỉnh đã thực hiện kiểm soát chặt địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát khu vực đường biên, cửa khẩu.

Trong năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ và xử lý 195 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá 5,6 tỷ đồng đạt 122% về số vụ, 112% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao; phối hợp bắt giữ 25 vụ, trị giá 7,8 tỷ đồng đạt 100% chỉ tiêu về số vụ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện đo giải phóng hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tăng cường số hóa, khi chính thức đưa máy soi container di động Eagle M60 vào hoạt động tại cảng Cái Lân, từ ngày 15/9/2022; thực hiện 100% thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thủ tục hải quan qua phương thức điện tử.

Ông Trịnh Văn Nhuận - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, ký kết biên bản ghi nhớ cùng Công ty Dầu thực vật Cái Lân. Ảnh: XH.

Ngoài ra, Hải quan Quảng Ninh thực hiện tích cực đổi mới hình thức đối thoại, tạo hiệu ứng tích cực đối với doanh nghiệp thông quan: tổ chức 2 hội nghị chuyên đề thảo luận chuyên sâu, 13 hội nghị cấp chi cục, 4 đoàn công tác của lãnh đạo cục tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc qua điện thoại, fanpage, email…; quyết liệt triển khai chuyên đề kiểm tra sau thông quan đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, ngành hàng có độ rủi ro cao.

Là một trong bảy cục hải quan được Tổng cục Hải quan lựa chọn thí điểm triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2022, ký kết biên bản ghi nhớ công nhận 14 doanh nghiệp tham gia chương trình nhằm nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật về hải quan đối với cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động XNK qua địa bàn Quảng Ninh.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách

Theo báo cáo từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đơn vị đã triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ngay từ những ngày đầu năm, ban hành kế hoạch tăng trưởng kinh tế, kịch bản điều hành thu ngân sách nhà nước cho từng tháng, từng nhóm mặt hàng và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi cục hải quan trực thuộc; thành lập và triển khai hoạt động của tổ quản lý và tăng thu NSNN năm 2022.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động tăng cường các hoạt động kết nối, gặp gỡ, nắm bắt hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; động viên, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn các cửa khẩu đường bộ, lối mở tạm dừng thông quan; đẩy mạnh kiểm tra, rà soát công tác phân loại, áp mã, xác định trị giá, quản lý thuế, hoàn thuế, miễn thuế… thu hồi nợ đọng thuế, góp phần thu đúng, thu đủ và chống thất thu NSNN.

Việc không ngừng kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp cục đến các đơn vị cơ sở, đã góp phần tạo nên bước chuyển mới trong tăng cường phối hợp, giám sát và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tỷ lệ đánh giá rất hài lòng và hài lòng với cơ quan hải quan đạt trên 98%.

Hải quan Quảng Ninh thực hiện nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa tại các kho tập kết. Ảnh: XH.

Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2022 của Hải quan Quảng Ninh cũng thay đổi tích cực: hàng nhập khẩu đạt 2 giờ 55 phút 02 giây (giảm 39,27% so với năm 2021, giảm 70,33% so với chỉ tiêu đề ra); hàng xuất khẩu đạt 00 giờ 35 phút 35 giây (giảm 59,16% so với năm 2021, giảm 79,07% so với chỉ tiêu đề ra)...

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính qua công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan Quảng Ninh đạt 10,2 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch giao) với tỷ lệ phát hiện vi phạm đạt 74%, tăng 27% về tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra so với cùng kỳ năm trước.

Qua đó, kết quả thu NSNN của Cục Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành so với chỉ tiêu được giao. Tổng thu NSNN năm 2022 (tính đến hết 31/12/2022) đạt 16.363 tỷ đồng, vượt trên 61% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt 57,1% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, vượt trên 22% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu, tăng trưởng kim ngạch XNK hàng hoá đạt trên 16 tỷ USD, tăng 23,96% so với năm 2021 và là 1 trong 10 cục hải quan tỉnh, thành phố có tổng kim ngạch XNK hàng hoá cao nhất năm 2022.

Năm 2023, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số theo lộ trình của ngành và của tỉnh Quảng Ninh; thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; giữ vững địa bàn an toàn về mọi mặt, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước... phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tổng kim ngạch XNK tăng tối thiểu 5%, hoàn thành vượt 5% chỉ tiêu, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 7%, tỷ lệ giải ngân đạt trên 98% dự toán giao.../.