Hải quan tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trong tháng hành động

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, thu nội địa trên địa bàn tỉnh do cục thuế quản lý ước đạt 5.450 tỷ đồng, đạt 49% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 45% dự toán tỉnh giao, bằng 100% so cùng kỳ năm 2021. Ước thu 6 tháng đầu năm 2022 của địa phương vượt khá cao so với dự toán.