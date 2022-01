Hải quan Thanh Hóa: Năm 2022 phấn đấu thu đạt hơn 11.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Lê Xuân Huế, phát huy thành quả của năm 2021 vừa chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, đạt số thu cao nhất từ trước đến nay, đơn vị đặt mục tiêu năm 2022 phấn đấu thu đạt hơn 11.000 tỷ đồng chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao.

Thu ngân sách đạt top đầu của ngành Hải quan

Theo đánh giá của Cục Hải quan Thanh Hóa, năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp doanh thu giảm, buộc phải cắt giảm lao động. Chính phủ Lào tiếp tục đóng cửa tất cả các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo và cửa khẩu chính Tén Tằn.

Trong khi đó, Cục Hải quan Thanh Hóa được giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 là 10.200 tỷ đồng. Việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách vô cùng thách thức khi nguồn thu của đơn vị phụ thuộc phần lớn vào kế hoạch nhập khẩu dầu thô của Dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Trao đổi với PV TBTCVN ngày 6/1, ông Lê Xuân Huế - Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa, cho biết, trong bối cảnh khó khăn nêu trên, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo thông suốt công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn quản lý.

Cán bộ Hải quan Thanh Hóa hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân

Xác định cộng đồng doanh nghiệp là đối tác, bạn đồng hành, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 477/KH-HQTH (ngày 17/3/2021) về việc vận động, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục tại tỉnh Thanh Hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, tăng thu ngân sách và kim ngạch XNK. Đơn vị cũng chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian thông quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan, do đó nhận được sự ủng hộ, đồng tình và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả từ cộng đồng doanh nghiệp.

"Với sự chủ động nêu trên, năm 2021, đơn vị đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11,53 tỷ USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó giúp cho số thu ngân sách kết thúc năm 2021 đạt hơn 12.198 tỷ đồng, vượt 19,6% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (10.200 tỷ đồng) và vượt gần 13% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (10.800 tỷ đồng). Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay của Cục Hải quan Thanh Hóa, nằm trong top đầu về số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan"- ông Lê Xuân Huế chia sẻ.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép

Đề cập đến phương hướng của năm 2022, ông Lê Xuân Huế cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Thanh Hóa giao. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh phòng chống ma túy, nhất là trên tuyến biên giới và cửa khẩu, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo ông Lê Xuân Huế, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động XNK của doanh nghiệp, do đó để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2022 là hơn 11.000 tỷ đồng, đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực ngay từ đầu năm…

Theo đó, năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa tập trung vào khai thác nguồn thu từ xăng dầu nhập khẩu (năm 2021, số thu từ xăng dầu nhập khẩu của Công ty TNHH lọc dầu Nghi Sơn đạt 10.208 tỷ đồng, chiếm 77% tổng thu của đơn vị) và nguồn thu mới từ ô tô chở người dưới 16 chỗ nhập khẩu về cảng biển Nghi Sơn theo Thông tư số 21/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/1/2022.