Hàn Quốc thúc đẩy thị trường chứng khoán kiểu Nhật Bản khó thành công, vì sao?

Thuật ngữ “Korea discount” đề cập đến xu hướng các công ty Hàn Quốc có mức định giá thấp hơn so với các công ty cùng ngành trên toàn cầu do các yếu tố như mức trả cổ tức thấp và tính thiếu minh bạch do sự chi phối của các tập đoàn doanh nghiệp gia đình, hay còn gọi là chaebol. Hiện nay, giá cổ phiếu của 2/3 công ty niêm yết ở Hàn Quốc thấp hơn giá trị sổ sách.