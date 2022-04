Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, nhiều chương trình giảm giá kích cầu dịp nghỉ lễ

Mặc dù giá xăng được điều chỉnh tăng gần 700 đồng/lít, giá dầu tăng hơn 800 đồng/lít kể từ ngày 21/4, nhưng giá cả tiêu dùng tuần qua khá ổn định, hàng hóa dồi dào, nhiều chương trình giảm giá kích cầu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sôi động các chương trình giảm giá

Theo ghi nhận tại thị trường TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong tuần qua mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày như: các loại rau, củ, gạo giá ổn định, các loại quả có xu hướng giảm nhẹ, hàng hóa dồi dào.

Khảo sát một số siêu thị tại Hà Nội cho thấy, giá rau cải xanh 15.000 đồng/kg; cải ngọt 13.000 đồng/kg; giá rau xà lách 23.000 đồng/kg; cà chua, mướp, bí xanh 15.000 đồng/kg; bầu sao 12.000 đồng/kg; khoai tây, cà rốt 22.000 đồng/kg; mồng tơi 16.000 đồng/kg; bí đỏ 20.000 đồng/kg; giá hành lá 15.000 đồng/kg; bông cải xanh 40.000 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo tiếp tục đi ngang. Hiện gạo thơm Jasmine 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 18.000 - 19.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg.

Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, nhiều chương trình giảm giá kích cầu. Ảnh: TL.

Đáng chú ý, mặt hàng xoài không chỉ được bày bán khắp các chợ truyền thống, chợ online, các loại xoài còn được bán tại các xe ô tô đỗ dọc vỉa hè các tuyến đường với giá chỉ từ 10.000 đồng/kg. Thời điểm này, giá xoài tại chợ đồng loạt giảm mạnh. Đơn cử như xoài hạt lép chỉ còn từ 10 - 15.000 đồng/kg, xoài Úc chỉ 15 - 20.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc chỉ từ 20 - 25 nghìn đồng/kg; xoài Đài Loan chỉ 10.000 đồng/kg.

Diễn biến được người tiêu dùng quan tâm là trong dịp nghỉ lễ 30/4; 1/5 này, nhiều siêu thị tung chương trình khuyến mãi ưu đãi, khuyến mại, giảm giá hấp dẫn ở nhiều nhóm hàng, với mức giảm giá mạnh khoảng 20 - 50%. Các hệ thống bán lẻ đã tăng cường phương tiện vận chuyển nhằm bổ sung hàng hóa kịp thời, hỗ trợ khách hàng dịp cao điểm này.

Các mặt hàng tivi, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt giảm giá từ 20% - 40%. Đối với hàng điện gia dụng như nồi điện, máy xay, bàn ủi, nồi nướng, bếp điện... giảm giá mạnh từ 40% - 70%.

Các mặt hàng công nghệ cũng được các nhà bán lẻ điều chỉnh giảm giá mạnh trong dịp lễ này. Chẳng hạn, tại hệ thống CellphoneS, iPhone được giảm giá từ 5 - 6 triệu đồng, Macbook giảm 5,5 triệu đồng, laptop giảm từ 3 - 5 triệu đồng. Hệ thống Di Động Việt, các sản phẩm điện thoại được điều chỉnh giảm giá mạnh như iPhone 11 giảm còn 11,89 triệu đồng, Samsung Galaxy S21FE còn 11,3 triệu đồng và A 53 còn 8,3 triệu đồng. Các loại phụ kiện có mức giảm lên đến 60%.

Giá tiêu dùng tiếp tục tăng theo giá xăng thế giới

Nhìn nhận về giá tiêu dùng trong tuần tới (sau ngày lễ 30/4; 1/5) các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra nhận định, mặc dù sức mua không tăng, nhưng giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua liên tục tăng, giảm thất thường. Chính vì vậy, kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước của Liên Bộ Công thương - Tài chính sau ngày lễ có khả năng tăng theo giá thế giới, gián tiếp đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tăng.

Thông tin tại thị trường quốc tế cho thấy, giá dầu tiếp đà tăng trong phiên giao dịch ngày 28/4 do khả năng Đức sẽ tham gia một lệnh cấm vận dầu Nga cùng các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU). Điều này có thể thắt chặt hơn nữa nguồn cung trên thị trường dầu thô toàn cầu vốn đang eo hẹp. Trước động thái mới của Đức, giá dầu thô Brent giao sau đã tăng 2,27 USD, tương đương 2,16%, lên 107,6 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 3,34 USD, tương đương 3,3%, lên 105,36 USD/thùng.

Hiện nay giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29/4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 27.134 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 27.992 đồng/lít; dầu diesel không quá 25.359 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.828 đồng/lít và dầu mazut không quá 21.800 đồng/kg.

Đặc biệt là giá giá nguyên vật liệu xây dựng leo thang trong nhiều tháng qua sẽ là nguyên nhân chính đẩy CPI tăng cao trong tháng 5/2022.

Trên thực tế, báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2022 tăng nhẹ 0,18% so với tháng trước; tăng 2,09% so với tháng 12/2021 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,58% do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 2,02%. Cụ thể, giá thép tăng khi giá nguyên liệu từ quặng sắt, thép phế liệu… tăng mạnh; giá nguyên vật liệu đầu vào trong sản xuất xi măng như xăng dầu và than đá tăng cao. Bên cạnh đó, giá một số sản phẩm vật liệu xây dựng khác cũng tăng cao như đá, cát, gạch xây dựng./.