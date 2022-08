Hanwha Life Việt Nam - “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”

(TBTCO) - Hanwha Life Việt Nam vừa được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” – giải thưởng uy tín hàng đầu về nhân sự trong khu vực, do tạp chí HR Asia tổ chức.

Lễ công bố và trao giải cho khu vực Việt Nam được tổ chức vào ngày 11/8. Giải thưởng quốc tế này ghi nhận cho hành trình bền bỉ trong suốt hơn một thập kỷ qua của Hanwha Life tại Việt Nam với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, dựa trên tinh thần tích cực, văn minh và hội nhập.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc hấp dẫn. Đáng chú ý, HR Asia sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagment Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của tất cả nhân viên. Năm 2022, giải thưởng thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc. Tại Việt Nam, giải thưởng quy tụ gần 622 doanh nghiệp tham gia với 46.270 nhân viên hoàn thành khảo sát. Sau quá trình đánh giá khắt khe, 120 doanh nghiệp Việt Nam đã được vinh danh trong lễ trao giải vừa qua.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam nhận cúp tại lễ trao giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022.

Lần đầu tiên góp mặt trong giải thưởng khu vực tầm cỡ này, Hanwha Life Việt Nam đã vượt qua nhiều tên tuổi khác trong ngành, để giành được số điểm cao ấn tượng. Theo kết quả khảo sát, Hanwha Life Việt Nam đã đạt được điểm bình quân trên cả ba hạng mục đánh giá đều cao hơn so với điểm bình quân của ngành. Trong đó, điểm Core (văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) đạt 4,41 so với bình quân ngành là 3,71; điểm Self (cảm xúc, suy nghĩ của mỗi cá nhân) đạt 4,6 so với bình quân ngành là 3,87 và điểm group (suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) đạt 4,7 so với bình quân ngành là 4,01 điểm.

Chia sẻ về giải thưởng vừa nhận được, ông Hwang Jun Hwan - Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam cho biết: “Là một công ty bảo hiểm nhân thọ, con người được xác định là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Từ kim chỉ nam này, Hanwha Life Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ xây dựng những chính sách phúc lợi và môi trường làm việc tốt nhất, nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho nhân viên. Được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” với số điểm cao ấn tượng có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ lãnh đạo chúng tôi, bởi đây chính là thước đo sự hài lòng của toàn bộ nhân sự đang làm việc tại Hanwha Life Việt Nam”.

“Giải thưởng này tạo động lực cho chúng tôi không ngừng cải thiện chính sách nhân sự ngày càng tốt hơn, đưa Hanwha Life Việt Nam trở thành môi trường làm việc tuyệt vời – nơi con người được quan tâm toàn diện về tài chính, cảm xúc, tình cảm, sức khỏe; nơi mọi người đều được hưởng các cơ hội đào tạo và thăng tiến trong sự nghiệp, đặc biệt đối với những nhân viên tiềm năng”, ông Hwang chia sẻ thêm.

Được biết, nhờ chính sách nhân sự nổi trội, Hanwha Life Việt Nam có tỷ lệ nhân viên và đội ngũ tư vấn tài chính gắn bó tương đối cao hơn so với thị trường. Hiện nay, công ty đang sở hữu tài sản vô giá là hơn 500 nhân viên và 37.000 tư vấn tài chính tận tâm, chuyên nghiệp, cùng hướng đến mục tiêu chung là mang đến giải pháp tài chính toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam./.