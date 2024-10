(TBTCO) - Ngày 4/10, Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI sẽ diễn ra. Dự kiến tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị 20 nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét các nội dung sau: Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của TP. Hà Nội năm học 2024-2025. Quy định giá dịch vụ giáo dục để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của TP. Hà Nội.

HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước TP. Hà Nội; xem xét Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình chưa được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và cấp cứu ngoại viện của TP. Hà Nội.

HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét 20 nội dung tại kỳ họp chuyên đề ngày 4/10. Ảnh: TL

HĐND TP. Hà Nội xem xét quy định đối tượng cho vay đặc thù từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của TP. Hà Nội.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội cũng xem xét các nội dung: thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất năm 2024 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đáng chú ý, HĐND TP. Hà Nội xem xét phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cấp thành phố; định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 cấp thành phố; xem xét việc hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2024.../.