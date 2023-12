Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: Khẳng định sứ mệnh “người đồng hành”

(TBTCO) - Để thực hiện tốt nhất vai trò hỗ trợ thị trường bảo hiểm, đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên; phản biện, góp ý, xây dựng các chính sách bảo hiểm…, trong năm 2023, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) đã nỗ lực hoạt động và nhận được sự đánh giá cao từ phía hội viên, đối tác và các cơ quan quản lý về bảo hiểm.

Hiệp hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ ngành Bảo hiểm.

Phát huy vai trò cầu nối

Để thực hiện tốt nhất vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và cơ quan quản lý nhà nước, giữa DNBH và khách hàng, HHBHVN luôn tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện hỗ trợ để thị trường BH phát triển ngày càng bền vững.

Theo đó, trong năm 2023, hoạt động của Hiệp hội đã truyền tải được nhiều nguyện vọng, kiến nghị của các hội viên thông qua hoạt động đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật như: Tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm gửi Cục Quản lý, giám sát BH, Bộ Tài chính; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH; tập huấn các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, khách hàng tham gia BH theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP…

Đại diện HHBHVN chia sẻ: “Nhiều kiến nghị, góp ý của Hiệp hội đã được các cơ quan quản lý ghi nhận và có những điều chỉnh để đảm bảo chính sách phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của DNBH”.

Để đồng hành cùng DN hội viên, Hiệp hội luôn là “đầu mối”, là đơn vị đứng ra tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ ngành BH. Năm 2023, HHBHVN đã tổ chức nhiều chương trình hội thảo, tập huấn như: Phối hợp với Học viện Bảo hiểm Tài chính Úc và New Zealand (ANZIIF) tổ chức hội thảo “Xây dựng lòng tin cho thị trường - vai trò của việc thiết lập chuẩn mực nghề nghiệp BH nhân thọ”; phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc dân và ANZIIF tổ chức Hội thảo “Định hình kỹ năng cho nhân lực BH và kinh nghiệm quốc tế về BH xe điện”…

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Phát triển văn hóa BH nhân thọ phương Đông của Nhật Bản trao tặng giải thưởng cho các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ DN, công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn về BH cũng được HHBHVN đẩy mạnh. Năm 2023, Hiệp hội đã tập trung tuyên truyền về hoạt động của thị trường BH, định hướng phát triển thị trường trong năm, các văn bản, quy định pháp luật mới liên quan đến hoạt động kinh doanh BH, đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền về BH bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; các vấn đề liên quan đến chất lượng đại lý kênh phân phối BH qua ngân hàng nói riêng cũng như đại lý BH nói chung…

Theo đại diện HHBHVN, đồng hành cùng DN hội viên là cơ sở để Hiệp hội đưa ra được tiếng nói chung, giúp thị trường phát triển ngày càng an toàn, minh bạch, bền vững.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nhân đạo

Hoạt động của Quỹ BH xe cơ giới - HHBHVN trong năm 2023 tiếp tục được triển khai hiệu quả. Theo đó, trong năm đã phê duyệt, triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ tại huyện Kông Chro và thị xã Ayun, tỉnh Gia Lai; huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn…, với tổng dự toán là 19,8 tỷ đồng.

Hiện nay, các công trình đang được UBND các địa phương thực hiện quy trình đầu tư. Bên cạnh đó, Quỹ cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chế độ BH bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới trên cơ sở hợp tác với nhiều cơ quan báo chí, truyền thông…

Công tác hỗ trợ nhân đạo cũng được Quỹ BH xe cơ giới - HHBHVN chú trọng, ngay từ đầu năm, Quỹ đã gửi công văn tới cơ quan công an và ban an toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố để hỗ trợ cung cấp hồ sơ các vụ tai nạn giao thông cũng như hướng dẫn gia đình nạn nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo…, góp phần chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần đối với gia đình các nạn nhân không may thương vong, thương tật do tai nạn giao thông…

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, HHBHVN tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các DNBH cũng như của cơ quan quản lý và các tổ chức trong và ngoài nước./.