Hòa Phát cán mốc 9 triệu tấn thép HRC

(TBTCO) - Ngày 25/3, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết doanh thu của Kênh đào Suez kể từ đầu năm tới nay đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái do căng thẳng ở Biển Đỏ, đồng thời lưu ý Ai Cập đã phải hứng chịu hậu những quả nặng nề do tình trạng bất ổn an ninh ở vùng biển này.