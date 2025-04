Từ 18h hôm nay: Xe ôtô được lưu thông trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

(TBTCO) - Sau khi tổ chức thông xe kỹ thuật, chủ đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa phương án tổ chức giao thông tạm thời cho phương tiện đi lại trên tuyến.

Các phương tiện sẽ được lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành từ 18h ngày 28/4.

Sau khi thông xe kỹ thuật, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đưa phương án tổ chức giao thông tạm thời đoạn Km0+700-Km21+850 (đoạn từ nút giao Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo) và đoạn Km50+530-Km57+581 (đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành.

“Thời gian đưa vào khai thác tạm thời kể từ 18h ngày 28/4,” lãnh đạo VEC cho hay.

Cụ thể, nút giao số 1 (tại Km0+700)-giao giữa Dự án với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đây là nút giao đã được đưa vào khai thác tạm thời và là điểm kết nối trực tiếp giữa hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Vành đai 3 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nút giao số 2 (tại Km3+420)-giao giữa dự án với Quốc lộ 1, đây là nút giao khác mức có vòng xuyến trung tâm, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A - trục giao thông huyết mạch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Nút giao có đầy đủ 4 nhánh lên/xuống tuyến cao tốc, cùng với hệ thống vòng xuyến giúp điều tiết và chuyển hướng linh hoạt giữa các hướng đi.

Nút giao số 4 (tại Km21+ 850)-giao giữa đường cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Nguyễn Văn Tạo (Thành phố Hồ Chí Minh), là điểm kết thúc đoạn tuyến đang được khai thác tạm thời. Nút giao có hình thức nút giao khác mức dạng liên thông, kết nối với đường Nguyễn Văn Tạo - tuyến trục chính khu Nam, dẫn về Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực Cảng Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long Hậu.

Nút giao số 7 (Km50+530)-nút giao Phước An (giao giữa dự án với đường vào Cảng Phước An) là nút giao khác mức dạng liên thông có vòng xuyến trung tâm, cho phép tổ chức điều hướng linh hoạt và kết nối trực tiếp giữa cao tốc Bến Lức-Long Thành và khu vực Cảng Phước An, đường Trường Chinh, huyện Nhơn Trạch và giữa Khu công nghiệp Phước An-Nhơn Trạch và các hướng đi Quốc lộ 51-Thành phố Hồ Chí Minh qua cao tốc.

Nút giao số 8 (Km57+581)-giao giữa dự án với Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu là nút giao có vòng xuyến trung tâm, kết nối trực tiếp giữa cao tốc Bến Lức-Long Thành và Quốc lộ 51 - trục giao thông chiến lược nối thành phố Biên Hòa-thành phố Bà Rịa-thành phố Vũng Tàu, đồng thời phục vụ kết nối đến các khu công nghiệp, cảng và Sân bay Long Thành trong tương lai.

VEC cũng quy định các phương tiện đủ điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc trừ các đối tượng sau: xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Ngoại trừ đoạn đầu tuyến từ Km0+000-Km3+420 (đoạn đã đưa vào khai thác tạm ngày 23/1/2025) do Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh chưa hoàn thành hạng mục nút giao kết nối với dự án nên tiếp tục chỉ cho phép ôtô tải ≤ 10 tấn, ôtô khách, ôtô con tham gia giao thông; phương tiện giao thông khác phục vụ dự án, bảo hành, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì dự án và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.

VEC lưu ý, với quy định về các phương tiện được phép lưu thông như trên, các xe tải có tải trọng >10 tấn lưu thông theo chiều từ Long Thành đi Bến Lức phải rẽ phải xuống nút giao với Quốc lộ 1 tại Km3+420.

Phía VEC cũng điều chỉnh vận tốc khai thác tuyến chính đoạn Km0+000-Km3+420 từ 60km/h lên 100km/h và vận tốc khai thác tối thiểu là 60km/h. Đoạn Km3+420-Km16+600 và đoạn Km50+530-Km57+581 vận tốc khai thác tối đa là 100km/h, vận tốc khai thác tối thiểu là 60km/h. Đoạn Km16+600-Km 21+850 vận tốc khai thác tối đa là 80km/h, vận tốc khai thác tối thiểu là 60km/h. Trên các đường nhánh, vận tốc khai thác tối đa là 50km/h; một số nhánh tại nút giao và một số đoạn đường kết nối tốc độ tối đa không quá 40km/h./.