Agribank - Dấu ấn niềm tin trong dòng chảy 50 năm thống nhất đất nước

(TBTCO) - Trong không khí hân hoan cùng cả nước hướng đến lễ kỷ niệm trọng đại, chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank vô cùng vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ trong trang sử hào hùng của dân tộc và được tham gia chuỗi sự kiện để hướng đến ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Đòn bẩy tài chính cho khu vực “tam nông”

Năm 2025, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hân hoan chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - một mốc son chói lọi, khẳng định khát vọng độc lập, tự do và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Nửa thế kỷ đã trôi qua, đất nước từng ngày thay da đổi thịt, vươn mình mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập và phát triển. Trong hành trình vẻ vang ấy, Agribank đã không ngừng khẳng định vai trò là trụ cột tài chính chủ lực trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn và nông dân - những lực lượng nền tảng của quốc gia.

Agribank chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ra đời từ năm 1988, trong bối cảnh đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới, Agribank mang sứ mệnh tự hào - sứ mệnh làm đòn bẩy tài chính cho khu vực “tam nông” - nơi chiếm gần 60% dân số nhưng còn nhiều khó khăn, như thiếu hụt về nguồn vốn, thiếu cơ hội phát triển. Trên hành trình 37 năm kiên cường vượt khó, Agribank đã từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung ứng tín dụng chính sách, phát triển tài chính toàn diện, đưa nguồn vốn và công cụ tài chính đến tận các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…, tạo động lực cho sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội góp phần vào an sinh xã hội, xóa đói - giảm nghèo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Agribank, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank luôn nỗ lực, đồng lòng, cùng nhau sát cánh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Agribank triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa khẳng định bản lĩnh của một tổ chức đảng vững mạnh trong lòng doanh nghiệp, đồng thời gương mẫu, nghiêm túc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn Agribank chắp cánh cho những ước mơ lớn của người nông dân.

Toàn hệ thống đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng đảng viên, giữ vững bản lĩnh, tinh thần, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cùng ý chí vượt lên mọi khó khăn, thử thách trong giai đoạn cải cách tổ chức bộ máy hành chính, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đồng thời, toàn hệ thống quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Song song với đó là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 192/2025/QH15 của Quốc hội về mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên trong năm 2025, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Đảng bộ Agribank là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, có số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đông và chất lượng, với hơn 24.000 đảng viên trong 214 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Bên cạnh đó, việc tăng cường hơn nữa mọi mặt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã đạt được những tín hiệu đáng mừng cho công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ của Đảng bộ Agribank trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, việc quán triệt sâu sắc và triển khai bài bản Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống các tổ chức đảng của Đảng bộ Agribank “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên của sự vươn mình và phát triển bền vững.

Song song đó, các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, thăm địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng được tổ chức sâu rộng trong toàn hệ thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố niềm tin và lý tưởng cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Không chỉ là ngân hàng, Agribank còn là “người bạn đồng hành” thân thiết của hàng triệu nông dân trên mọi miền đất nước. Những mô hình nông nghiệp điển hình trên cả nước, có sự hỗ trợ đắc lực từ nguồn vốn của Agribank như mô hình trồng rau, hoa, quả ở Lâm Đồng, cánh đồng mẫu lớn ở Cần Thơ, chăn nuôi quy mô tại Bắc Ninh, đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp ở Tiền Giang, ngô kỹ thuật cao ở Sơn La, hay thanh long VietGap ở Bình Thuận…, đều mang dấu ấn đậm nét của dòng vốn Agribank.

Hướng đến năm 2030, Agribank kiên định mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng ngân hàng xanh - thân thiện với môi trường, lấy khách hàng làm trung tâm.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; sự đồng hành, ủng hộ của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự gắn kết, sẻ chia từ hàng triệu khách hàng, đối tác, phát huy sức mạnh nội lực toàn hệ thống, Agribank tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch được giao, các mục tiêu, chỉ tiêu của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tạo tiền đề phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo và đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tính đến hết quý I năm 2025, nguồn vốn huy động đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 3,4%; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47%; thu dịch vụ tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ; đặc biệt thu hồi nợ sau xử lý đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Điều này chứng tỏ sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Agribank trong bối cảnh kinh tế đầy thử thách.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank chú trọng dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện giáo dục, y tế, hạ tầng nông thôn… Nhiều năm liên tiếp, Agribank được vinh danh “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”, khẳng định truyền thống sẻ chia và chiến lược hoạt động kinh doanh góp phần mang tới những lợi ích tốt đẹp cho xã hội.

Agribank hòa chung không khí tự hào hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - một cột mốc lịch sử khắc ghi bằng máu, bằng niềm tin và khát vọng lớn lao - Đảng bộ Agribank trân trọng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên Agribank càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm thiêng liêng của mình trong việc tiếp nối hào khí ấy bằng hành động thiết thực và kết quả cụ thể. Đảng bộ Agribank tự hào là lực lượng hạt nhân chính trị vững vàng, là “mạch nguồn đỏ” hun đúc tinh thần phụng sự, kỷ cương và đổi mới trong từng mắt xích của hệ thống ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

Từ những đồng vốn nhỏ bé mang khát vọng lớn, đến những chủ trương lớn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam, mỗi bước tiến của Agribank hôm nay là minh chứng sống động cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Với bản lĩnh được tôi luyện trong gian khó, niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Đảng bộ Agribank nguyện đem hết tâm lực, trí lực để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - xứng đáng với tinh thần Đại thắng Mùa xuân năm 1975 lịch sử./.