Ngày 13/8: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất khu vực

Giá lúa gạo hôm nay (13/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện có giá cao nhất trong số các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu, với gạo 5% tấm đứng ở mức 395 USD/tấn.

Gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện có giá cao nhất trong số các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 hôm nay dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Thị trường lúa cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện có giá cao nhất trong số các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hôm nay giữ ổn định ở mức 395 USD/tấn

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan vẫn đứng ở mức 362 USD/tấn - thấp nhất trong khu vực.

Sản phẩm cùng loại của Ấn Độ và Pakistan lần lượt được báo giá ở mức 379 USD/tấn và 365 USD/tấn./.