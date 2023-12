Hoàn thành xuất cấp 67.368 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh

Nhiều đơn vị hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh trước hạn Thực hiện quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN giao xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 -2024, nhiều cục DTNN khu vực đã khẩn trương triển khai, sớm hoàn thành trước hạn, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng. Cụ thể, từ ngày 4/10/2023 - 15/11/2023, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã hoàn thành trước thời hạn công tác xuất cấp 7.757,1513 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 trên địa bàn các tỉnh Yên Bái (gần 1.633 tấn), Lào Cai (hơn 2.621 tấn), Tuyên Quang (863,415 tấn), Phú Thọ (hơn 267 tấn) và Hà Giang (hơn 2.372 tấn) đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và giao đúng thời gian theo kế hoạch của UBND các tỉnh. Từ ngày 9/10/2023 – 15/11/2023 Cục DTNN Nghĩa Bình đã nhanh chóng hoàn thành xuất cấp hỗ trợ gần 1.172 tấn gạo cho học sinh 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi đạt 100% kế hoạch theo quyết định phân bổ của UBND hai tỉnh: Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và địa điểm theo quy định, đảm bảo thủ tục và an toàn về mọi mặt. Từ ngày 10/10 - 24/11/2023, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành công tác xuất cấp hơn 1.436 tấn gạo dự trữ quốc gia tới tay học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đảm bảo đúng quy trình, đủ số lượng, an toàn về chất lượng, trong đó, đợt 1 số lượng gạo xuất cấp là hơn 746 tấn và đợt 2 số lượng gạo xuất cấp là 690 tấn.