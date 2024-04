Hoàn thiện về chất hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông

(TBTCO) - Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công nhiều dự án giao thông trong quý II/2024, Bộ Giao thông vận tải cũng từng bước xây dựng các quy chuẩn về hệ thống đường bộ cao tốc mới đầu tư xây dựng để tiêu chuẩn hóa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, theo hướng đồng bộ, hiện đại...

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là 1 trong 4 dự án giao thông sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2024. Ảnh: Tuấn Thái

Đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Thông tư số 06/2024 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 115:2024/BGTVT đường bộ cao tốc. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2024. Theo đó, đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn mỗi chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ các vị trí: qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150 m trở lên; cầu có trụ cao từ 50 m trở lên; hầm; có bố trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc).

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; hàng rào bảo vệ.

Về tốc độ thiết kế của đường bộ cao tốc, quy chuẩn mới quy định phân làm 3 cấp như sau: cấp 120 có tốc độ thiết kế là 120 km/h; cấp 100 có tốc độ thiết kế là 100 km/h; cấp 80 có tốc độ thiết kế là 80 km/h; đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60 km/h.

Trên đường bộ cao tốc có thể có những đoạn áp dụng cấp khác nhau, nhưng đoạn này phải dài từ 15 km trở lên và tốc độ thiết kế của hai đoạn liên tiếp không được chênh nhau quá 20 km/h. Trường hợp đường bộ cao tốc áp dụng cấp tốc độ thiết kế quá một cấp (20 km/h), phải có một đoạn quá độ dài ít nhất 2 km có cấp tốc độ thiết kế trung gian.

Về số làn xe chạy, quy chuẩn mới yêu cầu, số làn xe được xác định trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế, nhưng không ít hơn 2 làn xe cho mỗi chiều. Chiều rộng làn xe chạy tối thiểu 3,75 m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 3,50 m đối với đường cấp 80. Đối với làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3,00 m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 2,50m đối với đường cấp 80.

Liên quan đến dải giữa đường cao tốc, quy chuẩn quy định phải bố trí dải giữa (gồm dải phân cách giữa và dải an toàn ở 2 bên của dải phân cách giữa) để phân chia 2 chiều xe chạy đối với trường hợp mặt cắt ngang đường cao tốc được bố trí trên cùng một nền đường. Chiều rộng của dải an toàn tối thiểu là 0,75 m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 0,50 m đối với đường cấp 80. Dải phân cách giữa được thiết kế để bảo đảm an toàn.

Khởi công, hoàn thành nhiều dự án trong quý II/2024

Cũng theo Bộ GTVT, thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án (QLDA) đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công 4 dự án trong quý II/2024. 4 dự án gồm: Dự án nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46 đoạn TP. Vinh - Nam Đàn và dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Cũng trong quý II/2024, có 4 dự án giao thông sẽ được hoàn thành, đưa vào khai thác gồm: cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt; cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa; nâng cấp quốc lộ 2C tỉnh Tuyên Quang và nâng cấp quốc lộ 37 qua Hải Phòng.

Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2022, các chủ đầu tư/ban QLDA cũng đang chỉ đạo tư vấn thiết kế hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư, phê duyệt 6 dự án trước tháng 5/2024 để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước khi giao vốn thực hiện.

Đặc biệt, đối với dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn là 1 trong 6 dự án trên, sau khi Bộ GTVT quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Ban QLDA 2 đã dự kiến các kế hoạch, kiến nghị triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc này.

Ông Cao Việt Hùng - Phó Giám đốc Ban QLDA 2, cho biết đã trình Bộ Tài Nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự kiến có quyết định phê duyệt trong cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024. Song song đó, sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến trình Bộ GTVT trước 15/4 tới và phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 5/2024.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án dự kiến thu hồi khoảng 326,67 ha đất. Trong đó, chuyển mục đích sử dụng khoảng 41,1 ha đất lúa; 9,1 ha đất ở; 184 ha đất rừng. Mặc dù phương án tuyến đã tránh tối đa các khu dân cư nhưng phạm vi ảnh hưởng của dự án đến 71 hộ phải di dời nhà cửa, do đó, Ban QLDA 2 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và các địa phương sớm tổng hợp nhu cầu tái định cư của các hộ nêu trên.

Trên cơ sở đó, Ban QLDA 2 lựa chọn và thẩm định, phê duyệt tư vấn và lập thiết kế kỹ thuật vào tháng 8; lựa chọn nhà thầu xây lắp, khởi công dự án vào tháng 9/2024.