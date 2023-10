Hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vẫn sôi động

(TBTCO) - Hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giữa các tổ chức phát hành và trái chủ vẫn diễn ra sôi động trong quý III/2023. Tính đến ngày 3/10 đã có hơn 50 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX. Tổng giá trị trái phiếu được gia hạn kỳ hạn là hơn 95,2 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có phục hồi

Theo số liệu tổng hợp của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, trong quý III/2023 có 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 100.163 tỷ đồng, cao gấp gần 2,6 lần so với quý II và tăng 50% so với cùng kỳ 2022.

Trong đó, có 80 đợt phát hành TPDN riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 88.715 tỷ đồng, chiếm 88,6% tổng giá trị phát hành, còn lại là 8 đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành đạt 11.447 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị phát hành TPDN đạt khoảng 167.983 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ, trong đó: tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt khoảng 147.180 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị phát hành công chúng đạt 20.803 tỷ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành nhiều TPDN riêng lẻ nhất trong quý III, bao gồm: Công ty TNHH CapitaLand Tower phát hành 4 đợt có tổng giá trị là hơn 12.200 tỷ đồng; Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỷ đồng với lãi suất 13,3%/năm kỳ hạn 15 tháng; Công ty CP Bất động sản BIM phát hành 2.333 tỷ đồng với lãi suất 10,4%/năm kỳ hạn 84 tháng…

Hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ có sự phục hồi tích cực trong quý III/2023, khi cao gấp gần 2,7 lần so với quý II/2023 và tăng 36,2% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia của VNDIRECT, sự phục hồi của hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ trong quý III/2023 đến từ sự gia tăng phát hành của nhóm ngân hàng. Tổng giá trị TPDN riêng lẻ của nhóm ngân hàng phát hành trong quý III/2023 đạt khoảng 47.224 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng giá trị phát hành trong quý.

Bất động sản là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành TPDN riêng lẻ lớn thứ 2 trong quý III với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 29.593 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng giá trị phát hành.

Hoạt động đàm phán gia hạn trái phiếu sôi động

Cũng theo số liệu từ VNDIRECT, tổng giá trị TPDN được mua lại trước hạn trong quý III/2023 đạt gần 57.259 tỷ đồng, giảm 31,9% so với quý II và giảm 5,4% so với cùng kỳ 2022. Sau khi tăng mạnh trong quý II, tốc độ mua lại TPDN trước hạn có xu hướng giảm kể từ tháng 8/2023 (số liệu được tổng hợp theo thông tin HNX công bố đến ngày 3/10/2023).

Ngân hàng vẫn là nhóm thực hiện mua lại TPDN trước hạn nhiều nhất trong quý III/2023. Tổng giá trị TPDN được nhóm ngân hàng mua lại trong quý đạt hơn 30.700 tỷ đổng, chiếm 53,6% tổng giá trị TPDN được mua lại trước hạn trong quý III/2023. So với quý II/2023, mặc dù tổng giá trị mua lại trước hạn của nhóm ngân hàng đã giảm mạnh (-47%), tuy nhiên đây vẫn là quý có giá trị mua lại cao trong những quý gần đây của nhóm ngân hàng.

“Chúng tôi cho rằng, nhu cầu tín dụng yếu cùng với việc lãi suất đã giảm mạnh và thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào là điều kiện để các ngân hàng duy trì tích cực hoạt động mua lại trước hạn các lô trái phiếu phát hành riêng lẻ của mình trong quý III/2023” – Chuyên gia của VNDIRECT lý giải.

Trong khi đó, theo quan sát của các chuyên gia này, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và trái chủ vẫn diễn ra sôi động trong quý III/2023. Tính đến ngày 3/10, đã có hơn 50 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX. Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 95,2 nghìn tỷ đồng./.