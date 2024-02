Hoạt động mua sắm sẽ sôi động hơn từ ngày Mùng 4 Tết

(TBTCO) - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo, ngày Mùng 4 Tết sẽ có nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh tiếp tục mở cửa bán trở lại. Một số các siêu thị mở cửa trở lại chính thức, hoạt động mua sắm sẽ sôi động hơn, giá cả cơ bản ổn định, không có diễn biến bất thường.

Giá một số mặt hàng thiết yếu đã giảm gần mức giá ngày thường

Ngày Mùng 3 Tết, một số chợ truyền thống và siêu thị tiện ích, trung tâm thương mại tại các thành phố trên cả nước đã mở cửa bán hàng. Hầu hết các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích đã mở cửa hoạt động trở lại như BigC, Aeon Mall, Gigamall, Co.opmart, CircleK…

Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ cũng bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân, sức mua tăng do mua sắm chuẩn bị hóa vàng, cúng gia tiên trong ngày Mùng 3 Tết.

Rau quả được người dân mua sắm nhiều dịp sau Tết.

Người dân tập trung mua sắm chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống... Giá một số mặt hàng thiết yếu đã giảm so với những ngày giáp Tết và dần trở lại mức giá ngày thường.

Riêng mặt hàng rau xanh có nhu cầu tiêu thụ nhiều hơn so với ngày trước nên giá cả tăng nhẹ so với thời điểm các ngày trước. Tuy nhiên, nguồn cung rau, củ, quả dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong cả nước.

Tại Thủ đô Hà Nội, nguồn cung hàng hóa phục vụ mùng 3 Tết vẫn đảm bảo dồi dào, không có tình trạng khan hàng sốt giá. Một số siêu thị lớn đã mở cửa như BigC, Co.opMart, Aeon Mall, Hapro… Ngoài ra, còn có chuỗi cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K tại các quận nội thành Hà Nội hoạt động xuyên tết, do đó luôn đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Giá cả hàng hóa tại các siêu thị cơ bản ổn định như ngày thường, cá biệt một số mặt hàng rau tươi tăng giá nhẹ.

Qua khảo sát của Cục Quản lý giá tại các khu vực chợ Tam Trinh (quận Hoàng Mai), chợ Văn Chương (quận Đống Đa), chợ Kim Quan (quận Long Biên), nhìn chung, giá các mặt hàng ổn định so với mùng 2 Tết; nhu cầu tập trung ở một số mặt hàng tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt… và một số mặt hàng hoa tươi phục vụ người dân cúng lễ ngày Mùng 3 Tết.

Tại TP. Hồ Chí Minh, mùng 3 Tết, hầu hết siêu thị đã mở cửa hoạt động trở lại như Co.opmart, Aeon, Lotte Mart, Mega Market... Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ cũng bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Sức mua tăng, người dân tập trung mua sắm chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống. Giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm giảm giá và dần trở lại mức giá ngày thường.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, hiện vẫn chưa kinh doanh mặt hàng thịt heo, chỉ kinh doanh mặt hàng rau củ và trái cây với sản lượng nhập chợ 787 tấn (trong đó 718 tấn rau củ quả, 69 tấn trái cây), tăng 286% so ngày trước, bằng khoảng 37% lượng so ngày thường. Sức mua tại chợ vẫn ở mức thấp, giá bán các mặt hàng giảm mạnh như bầu, bí và các loại rau ăn lá… so với những ngày cao điểm trước Tết và đã về lại giá ngày thường.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau và trái cây về chợ khoảng 826 tấn/ngày, tăng 17,2% so ngày trước, giảm 6,2% so cùng kỳ năm trước và bằng khoảng 27% so với ngày thường.

Giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả như cải xanh, xà lách búp hàng về ít, sức mua tăng, giá tăng từ 2.000 đồng - 3.000 đồng/kg; dưa leo, khổ qua tiêu thụ chậm do chợ vắng bạn hàng, giá giảm 2.000 đồng - 3.000 đồng/kg. Giá mặt hàng trái cây như nho đỏ, quýt đường, quýt tiều tiêu thụ chậm nên giá giảm từ 3.000 đồng -5.000 đồng/kg, mãng cầu tròn về ít, sức mua tăng, giá tăng 10.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, người dân tập trung mua sắm chủ yếu là thực phẩm tươi sống hàng ngày do còn trong Tết và đa số thương nhân ngành hàng vải, quần áo, mỹ phẩm còn nghỉ Tết (hầu hết nghỉ từ 28 âm lịch). Từ Mùng 2 hoạt động kinh doanh chủ yếu xung quanh các chợ và dần trở lại bình thường, mặt hàng chủ yếu là thực phẩm tươi sống hàng ngày.

Tại Cần Thơ, sáng ngày Mùng 3 Tết, tình hình kinh doanh buôn bán tại các chợ có phần sôi động hơn trong sáng ngày Mùng 3 Tết so với Mùng 1 và Mùng 2 Tết do nhu cầu mua sắm cúng theo truyền thống của người dân. Mùng 3, sức mua tại các chợ trên địa bàn thành phố ổn định, nhu cầu tăng nhẹ ở các mặt hàng phục vụ cúng theo truyền thống như: gà vườn, hoa, trái cây, hải sản… Nhìn chung, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại tương đối ổn định, không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng, thiếu nguồn cung.

Tại Lạng Sơn, ngày Mùng 3 Tết vẫn là thời điểm trong tết nên các chợ truyền thống và các cửa hàng bán lẻ chưa mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên các siêu thị đã mở cửa bán hàng phục vụ như cầu lương thực, thực phẩm của người dân. Cơ bản hàng hóa đa dạng, phong phú nên không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Nhìn chung đây vẫn là thời điểm trong tết nên sức mua của người dân không cao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tăng giá bất hợp lý

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày Mùng 4 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm vẫn chưa nhiều.

Hàng hóa trong siêu thị giá ổn định, không tăng so với ngày thường

Ngoài ra, Mùng 4 Tết sẽ có nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh tiếp tục mở cửa bán trở lại. Một số các siêu thị mở cửa hoạt động trở lại chính thức (như chuỗi Winmart, các cửa hàng tạp hóa…), hoạt động mua sắm sẽ sôi động hơn.

Nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng hơn so với mùng 3, đặc biệt là nhu cầu đi lại, trở về các thành phố lớn để ổn định và du xuân tại các thành phố lớn.

Nhiều hoạt động và các điểm vui chơi tại các thành phố lớn dự kiến mở cửa sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí trong những ngày sắp tới.

Giá các dịch vụ như trông giữ xe, dịch vụ ăn uống,... thường tăng so với ngày bình thường theo quy luật hàng năm. Các mặt hàng rau, củ, quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn, giá cả dự báo sẽ ổn định.

Để tiếp tục kiểm soát giá cả trong ngày Mùng 4 Tết, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong đó, đặc biệt kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường.

Bộ Tài chính cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát giá cả thị trường đặc biệt quan trọng. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá, nhất là tại các điểm trông giữ xe, các dịch vụ tham quan, du lịch, đền chùa để ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Theo Bộ Tài chính, bước sang năm 2024, bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát và linh hoạt trong điều hành giá là nhiệm vụ, thách thức cho các cơ quan quản lý nhà nước để đạt được ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bất ổn và tốc độ phục hồi chậm, biến động địa chính trị gia tăng. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã được Quốc hội thông qua, trong đó tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5% và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân từ 4,0 - 4,5%.

Tiếp tục phát huy các thành công những năm vừa qua trong công tác quản lý, điều hành giá nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. Trong đó, tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý, điều hành, bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trên địa bàn./.