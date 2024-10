Hướng đi nào giúp cà phê Việt phát triển bền vững?

Xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 9/2024 đạt hơn 87 triệu USD Theo VICOFA, trong nửa đầu tháng 9/2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 17.305 tấn, mang về hơn 87 triệu USD, giảm 18% về khối lượng nhưng tăng 55,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê Robusta chiếm phần lớn với 15.155 tấn, mang về 76,583 triệu USD, đơn giá xuất khẩu trung bình đạt 5.053 USD/tấn. Còn Arabica xuất khẩu 1.129 tấn, kim ngạch đạt 4,705 triệu USD, với mức giá trung bình 4.166 USD/tấn. Như vậy, giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam đã vượt giá Arabica tới 887 USD/tấn - mức chênh lệch kỷ lục. Lần đầu tiên ghi nhận sự kiện giá Robusta vượt Arabica là vào tháng 5/2024, khi khoảng cách chỉ là 32 USD/tấn. Tuy nhiên, sự chênh lệch ngày càng mở rộng khi Robusta tăng giá mạnh hơn do nhiều yếu tố tác động đến cung và cầu trên thị trường. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của hiện tượng tăng giá là do cà phê Robusta ngày càng trở nên phổ biến hơn trên thị trường quốc tế. Nhiều nhà rang xay trên thế giới, trước tác động của chi phí nguyên liệu, đã tăng tỷ lệ sử dụng cà phê Robusta để thay thế Arabica. Đồ uống hòa tan và cà phê espresso, vốn sử dụng nhiều Robusta, cũng ngày càng trở nên phổ biến. Việc sử dụng Robusta tăng đã khiến nhu cầu bùng nổ, đẩy giá loại cà phê này lên mức cao kỷ lục. Cùng với nhu cầu tăng cao, nguồn cung cà phê Robusta bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi tại các nước sản xuất lớn, đặc biệt là Việt Nam.