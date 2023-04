(TBTCO) - Công an TP. Hà Nội cho biết, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy. Hiện Công an huyện Đông Anh, đang điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng.