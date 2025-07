Kiến nghị không tính khoản thu bổ sung 5,4%/năm đối với trường hợp chậm xác định giá đất

(TBTCO) - Xem xét sửa đổi không tính khoản thu bổ sung 5,4%/năm đối với trường hợp chậm xác định giá đất hoặc nếu tính thu bổ sung thì phải trừ thời gian xác định giá đất (do cơ quan nhà nước thực hiện) chỉ được tính sau khi kết thúc 90 ngày khi hoàn tất công tác xác định giá đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP hoặc 180 ngày (theo Luật Đất đai 2024) kể từ thời điểm định giá đất. Đó là kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 602/UBDNGS15 ngày 21/5/2025, nội dung kiến nghị như sau: Về mức thu bổ sung 5,4%/năm: (thu bổ sung 5,4%/năm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất): Kiến nghị xem xét sửa đổi: không tính khoản thu bổ sung 5,4%/năm đối với trường hợp chậm xác định giá đất hoặc nếu tính thu bổ sung thì phải trừ thời gian xác định giá đất (do cơ quan nhà nước thực hiện ra) chỉ được tính sau khi kết thúc 90 ngày khi hoàn tất công tác xác định giá đất theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP hoặc 180 ngày (theo Luật Đất đai 2024) kể từ thời điểm định giá đất. Ảnh TL minh họa. Vì sau khi được người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì trách nhiệm thực hiện xác định giá đất; xác định các thủ tục để thu tiền sử dụng dất, tiền thuê đất là do cơ quan Nhà nước thực hiện (theo Luật đất đai 2013 là 90 ngày; Luật 2024 là 180 ngày) trong khi đó theo quy định nêu trên lại tính cả khoảng thời gian này vào thời gian chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để áp dụng mức thu bổ sung 5,4%/năm là chưa hợp lý vì việc định giá đất do cơ quan nhà nước thực hiện, không phải lỗi của người sử dụng đất mà do cơ quan Nhà nước chậm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trả lời cử tri, Bộ Tài chính cho biết, nội dung người sử dụng đất phải nộp khoản thu bổ sung trong trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành nhưng chưa quyết định giá đất đã được quy định tại Luật Đất đai năm 2024 (điểm d khoản 2 Điều 257). Đề xuất không quy định khoản tiền bổ sung cho khoảng thời gian chậm xác định tiền sử dụng đất trước thời điểm ngày 1/8/2024 thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Khi nhận được vướng mắc, kiến nghị của một số tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7921/BTC-QLCS ngày 6/6/2025 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ trì xây dựng Luật Đất đai) đề nghị chủ trì xử lý kiến nghị nêu trên theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tổng hợp, rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024. Về đề xuất tính trừ thời gian xác định giá đất (do cơ quan nhà nước thực hiện) khỏi thời gian phải nộp khoản thu bổ sung, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ./.

Văn Tuấn