Hải quan khu vực V thu nộp ngân sách 7.547 tỷ đồng

(TBTCO) - Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực V đã thông quan hàng hoá tăng 2 con số, thu ngân sách đạt 7.547 tỷ đồng.

Ngày 8/7/2025, Chi cục Hải quan khu vực V, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục Hải quan khu vực V trong 6 tháng đầu năm 2025 đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau 2 lần sắp xếp (theo Nghị quyết 18-NQ/TW và tổ chức bộ máy theo chính quyền 2 cấp). Đơn vị đã đảm bảo hoạt động quản lý hải quan, không để ngắt quãng, không gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHQ

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu, kết quả 6 tháng đầu năm, Hải quan khu vực V (trước đây là Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh) đã thực hiện thủ tục thông quan cho 783.847 tờ khai (bằng 112% so với cùng kỳ năm 2024), kim ngạch đạt 99,91 tỷ USD (bằng 118% so với cùng kỳ năm 2024). Nhờ đó, số thu ngân sách nhà nước đạt 7.547 tỷ đồng (đạt 55% so với chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 114% soi với cùng kỳ năm 2024).